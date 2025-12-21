الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خلاف مالي يُعلق تدريبات أوغندا قبل مواجهة تونس

خلاف مالي يُعلق تدريبات أوغندا قبل مواجهة تونس
21 ديسمبر 2025 19:06

 
الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كأس أمم أفريقيا.. صلاح مُرشّح لتسجيل «الهاتريك النادر»!
مدرب مالي يرشّح المغرب للقب كأس أفريقيا


قاطع لاعبو المنتخب الأوغندي الحصة التدريبية لمنتخب بلادهم، بسبب خلافات مالية مع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، قبل أن يوافقوا على العودة للتدريب، بعد اجتماع عاجل جمعهم برئيس الاتحاد موزيس ماجوجو، بهدف تسوية الملف في أقرب وقت.
وجاء الإضراب، وفق معطيات متطابقة، على خلفية مقترح الاتحاد منح مكافأة قدرها 6 آلاف يورو مقابل التأهل في المرحلة الأولى، وهو ما اعتبره عدد من اللاعبين المخضرمين غير مقبول، خاصة في ظل عدم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من عام رغم الوعود المتكررة من المسؤولين.
ونجح اللاعبون المعترضون في إقناع بعض زملائهم بموقفهم، حيث توجه حوالي 7 لاعبين إلى المدرب البلجيكي بول بوت وأبلغوه رسمياً بعدم المشاركة في الحصة التدريبية، وهو ما تفهمه المدرب وأدى إلى إلغاء التدريب في حينه.
وأكد اللاعبون أن مطالبهم لا تتعلق بامتيازات إضافية، بل بالاحترام وصرف مستحقاتهم المالية المشروعة، قبل أن يعقد اجتماع عاجل بمقر إقامة المنتخب، جمع ممثلين عن اللاعبين ورئيس الاتحاد، وأسفر عن تفاهم مبدئي لاستئناف التدريب.
ويستعد المنتخب الأوغندي لمواجهة منتخب تونس بالملعب الأولمبي بالرباط، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أفريقيا للأمم 2025.

 

كأس أفريقيا
المغرب
أوغندا
تونس
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©