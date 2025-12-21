خلاف مالي يُعلق تدريبات أوغندا قبل مواجهة تونس



الرباط (د ب أ)



قاطع لاعبو المنتخب الأوغندي الحصة التدريبية لمنتخب بلادهم، بسبب خلافات مالية مع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، قبل أن يوافقوا على العودة للتدريب، بعد اجتماع عاجل جمعهم برئيس الاتحاد موزيس ماجوجو، بهدف تسوية الملف في أقرب وقت.

وجاء الإضراب، وفق معطيات متطابقة، على خلفية مقترح الاتحاد منح مكافأة قدرها 6 آلاف يورو مقابل التأهل في المرحلة الأولى، وهو ما اعتبره عدد من اللاعبين المخضرمين غير مقبول، خاصة في ظل عدم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من عام رغم الوعود المتكررة من المسؤولين.

ونجح اللاعبون المعترضون في إقناع بعض زملائهم بموقفهم، حيث توجه حوالي 7 لاعبين إلى المدرب البلجيكي بول بوت وأبلغوه رسمياً بعدم المشاركة في الحصة التدريبية، وهو ما تفهمه المدرب وأدى إلى إلغاء التدريب في حينه.

وأكد اللاعبون أن مطالبهم لا تتعلق بامتيازات إضافية، بل بالاحترام وصرف مستحقاتهم المالية المشروعة، قبل أن يعقد اجتماع عاجل بمقر إقامة المنتخب، جمع ممثلين عن اللاعبين ورئيس الاتحاد، وأسفر عن تفاهم مبدئي لاستئناف التدريب.

ويستعد المنتخب الأوغندي لمواجهة منتخب تونس بالملعب الأولمبي بالرباط، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أفريقيا للأمم 2025.