الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريق أبوظبي يعتمد المشاركة في «آسيوية الشباب» للإبحار الشراعي بالحمرية

فريق أبوظبي يعتمد المشاركة في «آسيوية الشباب» للإبحار الشراعي بالحمرية
21 ديسمبر 2025 19:21

 
أبوظبي (وام)

أعلن فريق أبوظبي للإبحار الشراعي اعتماد مشاركته في فئتي الأوبتمست والإلكا، ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للشباب للإبحار الشراعي 2025.
ويستضيف نادي الحمرية البطولة، من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي.
وأكد فريق أبوظبي أن القائمة المشاركة في فئة الأوبتيمست تضم 7 لاعبين هم خليفة أحمد الرميثي، وزايد عمر الحوسني، وذياب المهيري، وحمد فهد المهيري، وراشد محمد النيادي، والماس المرزوقي، وعلي سعيد الرميثي.
وأشار إلى مشاركة 6 لاعبين ولاعبات في فئة الإلكا هم مروة حسن الحمادي، واليازية حسن الحمادي، وكاميليا القبيسي، وعبد الله يحيى الزبيدي، وسيف إبراهيم الزعابي، وسيمون خريستوف.
 

الإمارات
أبوظبي
الحمرية
