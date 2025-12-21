الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر إلى «المركز السادس» بـ«النقطة 14»

النصر إلى «المركز السادس» بـ«النقطة 14»
21 ديسمبر 2025 19:23

 
فيصل النقبي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
أراند يُتوج بـ«جائزة الشارقة الكبرى»


انتزع النصر فوزاً ثميناً على البطائح 3-2، في المباراة التي أقيمت ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد خالد بن محمد في الشارقة، ورفع «العميد» رصيده إلى 14 نقطة، متقدماً إلى المركز السادس، بينما يملك «الراقي» 6 نقاط في المركز الثاني عشر.
وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف مهدي قائدي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، كما أسهم قائدي في طرد إبراهيم عيسى حارس البطائح نتيجة العرقلة في الدقيقة 34.
وجاء الشوط الثاني مثيراً من الفريقين، وأدرك أناتولي التعادل للبطائح في الدقيقة 72، ورد النصر بهدف مهدي قائدي في الدقيقة 73، وكرر أناتولي سيناريو التعادل في الدقيقة 77، إلا أن «البديل» دومبيا رجح كفة «الأزرق» بالهدف الثالث في الدقيقة 90.
 

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الشارقة
البطائح
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©