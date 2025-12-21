النصر إلى «المركز السادس» بـ«النقطة 14»



فيصل النقبي (الشارقة)



انتزع النصر فوزاً ثميناً على البطائح 3-2، في المباراة التي أقيمت ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد خالد بن محمد في الشارقة، ورفع «العميد» رصيده إلى 14 نقطة، متقدماً إلى المركز السادس، بينما يملك «الراقي» 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف مهدي قائدي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، كما أسهم قائدي في طرد إبراهيم عيسى حارس البطائح نتيجة العرقلة في الدقيقة 34.

وجاء الشوط الثاني مثيراً من الفريقين، وأدرك أناتولي التعادل للبطائح في الدقيقة 72، ورد النصر بهدف مهدي قائدي في الدقيقة 73، وكرر أناتولي سيناريو التعادل في الدقيقة 77، إلا أن «البديل» دومبيا رجح كفة «الأزرق» بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

