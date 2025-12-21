الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ساكا: أرسنال لا يهتم بمطاردة مانشستر سيتي

21 ديسمبر 2025 19:51

 
ليفربول (د ب أ)

قال بوكايو ساكا، نجم أرسنال، إن فريقه لا يهتم كثيراً بمطاردة مانشستر سيتي له بعد استعادة الفريق اللندني لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في آخر أربع سنوات تزامناً مع احتفالات الكريسماس.
ارتقى مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوارديولا للصدارة لساعات قليلة، قبل أن يفوز أرسنال بصعوبة على إيفرتون بنتيجة 1 - صفر.
وصرح ساكا عبر قناة سكاي سبورتس «لم نكن متوترين في المباراة، بل تجاهلنا التفكير في الصدارة، وركزنا على مهمتنا».
وأضاف الإنجليزي الدولي «ركزنا منذ الأسبوع الماضي على ضرورة الفوز في ملعب إيفرتون، ونجحنا في ذلك، واستعدنا الصدارة، لكن لا نركز كثيراً على مانشستر سيتي، وندرك أننا إذا فزنا في كل أسبوع، سنبقى في الصدارة، مصيرنا بأيدينا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
إيفرتون
مانشستر سيتي
بوكايو ساكا
