أتلتيكو مدريد ينهي العام بفوز رابع توالياً



مدريد (أ ف ب)



أنهى أتلتيكو مدريد عام 2025 بفوز رابع توالياً، بمختلف المسابقات، بعد تغلبه على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصعد فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى المركز الثالث مؤقتاً بـ37 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن جاره وغريمه ريال مدريد الثاني، و6 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلعب مع فياريال.

ولم ينتظر القائد كوكي سوى 13 دقيقة لافتتاح التسجيل بتسديدة من خارج المنطقة، قبل أن يضيف البديل الإنجليزي كونور جالاجر الذي دخل بدلاً من الأرجنتيني نيكولاس جونساليس بسبب الإصابة، هدفاً ثانياً من على خط المنطقة (38).

وأنهى البديل الفرنسي أنطوان جريزمان الأمور بهدف ثالث من تسديدة قريبة بعد تمريرة من الإيطالي جياكومو راسبادوري (90+2).

وشارك المدافع ماركوس يورنتي في صفوف أتلتيكو للمرة الأولى بعد غياب لسبع مباريات بسبب الإصابة، إذ كان أشار مدربه عشية المباراة أنه أصبح «بحالة جيدة»، لكنه استبدله لاحقاً بجريزمان (78).

وهذا الفوز الرابع توالياً لفريق العاصمة أمام جيرونا، منذ خسارته الوحيدة في سجل مواجهاتهما في يناير 2024.

في المقابل، عاد جيرونا سريعاً إلى دوامة الهزائم بعدما خرج منها بانتصار على ريال سوسيداد في المرحلة الماضية. وتكبّد الفريق خسارته الثامنة، وتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط.

ويعاني الفريق الكاتالوني الذي أنهى موسم 2023-2024 بمفاجأة باحتلاله المركز الثالث، إذ يغيب عنه مجموعة كبيرة من اللاعبين بسبب الإصابات، كما خسر جهود المغربي عز الدين أوناحي لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.