أراند يُتوج بـ«جائزة الشارقة الكبرى»



الشارقة (الاتحاد)



توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، أبطال جولة «جائزة الشارقة الكبرى»، في ختام موسم سباقات الزوارق السريعة «الفورمولا-1»، وأحرز ستيفان أراند قائد «زورق 18» في فريق الشارقة لقب الجولة الختامية، وتبعه جرانت تراسك قائد «زورق 2» لفريق السويد، وراستي وايت قائد «زورق 17» لفريق الشارقة.



وتوج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أبطال بطولة العالم للسائقين، وهم شون تورينتي قائد «زورق 4» لفريق فيكتوري، والذي جاء بالمركز الأول، على حساب جوناس أندرسون قائد «زورق 1» لفريق السويد، وراستي وايت قائد «زورق 17» لفريق الشارقة.

ونجح ستيفان أراند في الهيمنة على مجريات النصف الثاني من سباق الطريق إلى الشارقة «جائزة الشارقة الكبرى» الذي امتد على مدار 32 لفة، ومسافة 2.05 كيلومتر، وقطع خط النهاية في المركز الأول، حيث كان جوناس أندرسون في المركز الأول في النصف الأول من السباق، ولكنه تراجع مركزه إلى السادس.