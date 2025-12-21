الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مارسيليا يستعرض بـ«سداسية» في كأس فرنسا

مارسيليا يستعرض بـ«سداسية» في كأس فرنسا
21 ديسمبر 2025 20:39

 
باريس (أ ف ب)

تأهل مارسيليا إلى دور الـ32 من كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه الساحق على بور أون بريس بيروناس من الدرجة الثالثة بسداسية، فيما تغلب موناكو على أوكسير 2-1 في منافسات دور الـ64.
في المباراة الأولى، لم يجد مارسيليا صعوبة كبيرة لتجاوز منافسه فتناوب ستة لاعبين على تسجيل أهدافه التي جاء خمسة منها في الشوط الثاني عن طريق الأرجنتيني لياندرو باليردي (8)، الإنجليزي مايسون جرينوود (59)، الدنماركي بيار-إميل هويبيرج (64)، البرازيلي إيجور بايشاو (66)، المغربي بلال ندير (77) وتاج الدين ماضي (87).
وفي المباراة الثانية، انتظر موناكو حتى الدقيقة 74 لخطف هدف الفوز أمام أوكسير بفضل الدنماركي ميكا بييريث الذي كان قد سجّل الهدف الأول في المباراة (8).
أما من جانب أوكسير، فسجّل له هدفه اليتيم السنغالي أساني ديوسيه (29 من ركلة جزاء).
وتأهل أيضا كل من ستراسبورج بفوزه على دانكيرك من الدرجة الثانية 2-1، ونيس بتغلبه على سانت إتيان من الثانية بالنتيجة ذاتها، ونانت بتخطيه كونكارنو من الثالثة 5-3.
وسبق أن حجز باريس سان جيرمان حامل اللقب مكانه في الدور المقبل بتغلبه على فريق هواة فونديه فوتوناي فوت الذي يلعب في الدرجة الخامسة 3-0.

فرنسا
كأس فرنسا
مارسيليا
موناكو
باريس سان جيرمان
