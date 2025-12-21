الشارقة يستدرج الهلال بطموح «الثمانية الأوائل»

علي معالي (أبوظبي)



يخوض الشارقة مباراة مهمة بملعبه في «الإمارة الباسمة» أمام الهلال السعودي، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، ويبحث «الملك» عن الدخول ضمن «الثمانية الأوائل» للصعود إلى الدور الثاني، ويحتل الفريق حالياً المركز السابع «7 نقاط»، وضمن «الأزرق» التأهل رسمياً، بعد أن جمع «العلامة الكاملة» وله «15 نقطة» من 5 انتصارات.

يقود الشارقة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس في ظهوره الأول مع «الملك»، وهو «اختبار صعب» له في بداية مشواره مع الفريق، خاصة أن مورايس سبق له أن تولى تدريب الهلال من قبل، وحقق معه الألقاب، واستعاد الشارقة «الثقة القارية» نسبياً، بعد الفوز الأخير والمثير على الأهلي السعودي «حامل اللقب» في عقر داره، مما جعل سقف الطموح يرتفع، لأن الانتصار أعاد إحياء آماله، عقب تعرّضه لخسارتين متتاليتين، ولم يحقق الشارقة أي فوز في آخر مواجهتين جمعته بالهلال، وسيكون مطالباً بالتماسك الدفاعي أمام منافس يواصل التسجيل بغزارة هذا الموسم.

وانتظم «الملك» بقوة في التدريبات بعد عودة الدوليين من كأس العرب، وأصبح الفريق مطالباً بأن يستغل عاملي الأرض والجمهور، لضمان الدخول مع الكبار في «أبطال النخبة».

ويتطلع الهلال الذي ضمِن التأهل إلى دور الـ 16 قبل 3 جولات من نهاية دور المجموعات، إلى الحفاظ على سلسلة الانتصارات، في رحلة البحث عن اللقب الآسيوي الخامس، ويغيب عن «الأزرق» عدد من اللاعبين البارزين، بعد أن ضمن التأهل.

وكان الشارقة فاز في الجولة الأولى على الغرافة 4-3 في الشارقة، وتعادل في الجولة الثانية مع السد 1-1 في الدوحة، وخسر في الجولة الثالثة أمام تراكتور 0-5 في الشارقة، وخسر في الجولة الرابعة أمام الاتحاد 0-3 في جدة، وفاز في الجولة الخامسة على الأهلي 1-0 في جدة.

في المقابل فاز الهلال في الجولة الأولى على الدحيل 2-1 في الرياض، وفاز في الجولة الثانية على ناساف بملعبه 3-2، وفي الجولة الثالثة تفوق على السد 3-1 في الرياض، وشهدت الجولة الرابعة انتصاره على الغرافة بملعبه 2-1، وفاز في الجولة الخامسة على الشرطة 4-0 في الرياض.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ 16 أفضل 8 أندية في كل منطقة، وتقام مباريات دور الـ 16 خلال مارس 2026، في حين يقام ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل.