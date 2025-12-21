الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يستدرج الهلال بطموح «الثمانية الأوائل»

الشارقة جاهز للقاء الصعب أمام الهلال (من المصدر)
22 ديسمبر 2025 01:13

علي معالي (أبوظبي)

يخوض الشارقة مباراة مهمة بملعبه في «الإمارة الباسمة» أمام الهلال السعودي، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، ويبحث «الملك» عن الدخول ضمن «الثمانية الأوائل» للصعود إلى الدور الثاني، ويحتل الفريق حالياً المركز السابع «7 نقاط»، وضمن «الأزرق» التأهل رسمياً، بعد أن جمع «العلامة الكاملة» وله «15 نقطة» من 5 انتصارات.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد يفتتح النسخة الـ5 من مهرجان فعاليات الشارقة
«رواد التمكين» في جلسة شبابية بالشارقة

يقود الشارقة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس في ظهوره الأول مع «الملك»، وهو «اختبار صعب» له في بداية مشواره مع الفريق، خاصة أن مورايس سبق له أن تولى تدريب الهلال من قبل، وحقق معه الألقاب، واستعاد الشارقة «الثقة القارية» نسبياً، بعد الفوز الأخير والمثير على الأهلي السعودي «حامل اللقب» في عقر داره، مما جعل سقف الطموح يرتفع، لأن الانتصار أعاد إحياء آماله، عقب تعرّضه لخسارتين متتاليتين، ولم يحقق الشارقة أي فوز في آخر مواجهتين جمعته بالهلال، وسيكون مطالباً بالتماسك الدفاعي أمام منافس يواصل التسجيل بغزارة هذا الموسم.
وانتظم «الملك» بقوة في التدريبات بعد عودة الدوليين من كأس العرب، وأصبح الفريق مطالباً بأن يستغل عاملي الأرض والجمهور، لضمان الدخول مع الكبار في «أبطال النخبة».
ويتطلع الهلال الذي ضمِن التأهل إلى دور الـ 16 قبل 3 جولات من نهاية دور المجموعات، إلى الحفاظ على سلسلة الانتصارات، في رحلة البحث عن اللقب الآسيوي الخامس، ويغيب عن «الأزرق» عدد من اللاعبين البارزين، بعد أن ضمن التأهل.
وكان الشارقة فاز في الجولة الأولى على الغرافة 4-3 في الشارقة، وتعادل في الجولة الثانية مع السد 1-1 في الدوحة، وخسر في الجولة الثالثة أمام تراكتور 0-5 في الشارقة، وخسر في الجولة الرابعة أمام الاتحاد 0-3 في جدة، وفاز في الجولة الخامسة على الأهلي 1-0 في جدة.
في المقابل فاز الهلال في الجولة الأولى على الدحيل 2-1 في الرياض، وفاز في الجولة الثانية على ناساف بملعبه 3-2، وفي الجولة الثالثة تفوق على السد 3-1 في الرياض، وشهدت الجولة الرابعة انتصاره على الغرافة بملعبه 2-1، وفاز في الجولة الخامسة على الشرطة 4-0 في الرياض.
ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ 16 أفضل 8 أندية في كل منطقة، وتقام مباريات دور الـ 16 خلال مارس 2026، في حين يقام ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل.

 

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال السعودي
الشارقة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©