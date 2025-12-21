ستيفان أراند يفوز ببطولة «جائزة الشارقة الكبرى»

الشارقة (الاتحاد)



توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، أبطال جولة «جائزة الشارقة الكبرى»، حيث فاز ستيفان أراند، قائد الزورق رقم 18 في فريق الشارقة التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالمركز الأول، متفوقاً على جرانت تراسك، قائد الزورق رقم 2 لفريق السويد «الوصيف»، إضافة إلى راستي وايت، قائد الزورق رقم 17 لفريق الشارقة، الذي جاء في المركز الثالث.

كما توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أبطال بطولة العالم للسائقين، التي ظفر بها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وهم شون تورينتي، قائد الزورق رقم 4 لفريق فيكتوري التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي جاء في المركز الأول، وتبعه جوناس أندرسون، قائد الزورق رقم 1 لفريق السويد، وراستي وايت، قائد الزورق رقم 17 لفريق الشارقة التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

وشارك في تتويج الأبطال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.