الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ستيفان أراند يفوز ببطولة «جائزة الشارقة الكبرى»

محمد بن سلطان بن خليفة يتوج أراند بجائزة الشارقة الكبرى (من المصدر)
22 ديسمبر 2025 01:14

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، أبطال جولة «جائزة الشارقة الكبرى»، حيث فاز ستيفان أراند، قائد الزورق رقم 18 في فريق الشارقة التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالمركز الأول، متفوقاً على جرانت تراسك، قائد الزورق رقم 2 لفريق السويد «الوصيف»، إضافة إلى راستي وايت، قائد الزورق رقم 17 لفريق الشارقة، الذي جاء في المركز الثالث.
كما توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أبطال بطولة العالم للسائقين، التي ظفر بها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وهم شون تورينتي، قائد الزورق رقم 4 لفريق فيكتوري التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي جاء في المركز الأول، وتبعه جوناس أندرسون، قائد الزورق رقم 1 لفريق السويد، وراستي وايت، قائد الزورق رقم 17 لفريق الشارقة التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.
وشارك في تتويج الأبطال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد يفتتح النسخة الـ5 من مهرجان فعاليات الشارقة
«رواد التمكين» في جلسة شبابية بالشارقة
جائزة الشارقة الكبرى
نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
محمد بن سلطان بن خليفة
الشارقة
فريق الشارقة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©