الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»

مراد المصري (أبوظبي)



فاز الجزيرة على الظفرة 4-2، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «17 نقطة» في المركز الثالث مؤقتاً، فيما بقي «الفارس» في المركز الثامن وله «12 نقطة».

افتتح الجزيرة التسجيل سريعاً بكرة رأسية من خليفة الحمادي، بعد ركنية متقنة من جاي دي في الدقيقة الثامنة، وضاعف فينيسيوس ميلو تقدم الجزيرة بهدف ثانٍ بعد تسديدة متقنة من داخل المنطقة مستفيداً من عرضية مثالية من «جاي دي» في الدقيقة 20.

وقلص يوهان جودمونسون الفارق، بإحرازه الهدف الأول للظفرة بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد النني الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 67، وسجل «البديل» برونو أوليفيرا الهدف الرابع بتمريرة من عبدالله رمضان في الدقيقة 77، وعاد يوهان جودمونسون ليسجل الهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 86.