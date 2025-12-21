برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد



مدريد (أ ف ب)



أعاد برشلونة حامل اللقب والمتصدر الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى أربع نقاط، بتخطيه مضيفه فياريال المنقوص عددياً 2-0، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، محققاً انتصاره الثامن توالياً في الدوري، في حين تجمّد رصيد فياريال الذي تكبّد هزيمته الأولى على أرضه في «الليجا» هذا الموسم، عند 35 نقطة، وتنازل عن المركز الثالث لأتلتيكو بفارق نقطتين.

سجّل البرازيلي رافينيا (12 من ضربة جزاء) ولامين يامال (63) هدفي برشلونة.

حاول فياريال في الدقائق العشر الأولى اقتناص هدف في توقيت مبكر يُربك به حسابات فريق المدرب الألماني هانزي فليك، معتمداً على استغلال المساحات التي خلّفها خط الدفاع الكاتالوني المتقدم، وكان قريباً من تحقيق ذلك في مناسبتين، بداية عبر رأسية من مسافة قريبة للإيفواري نيكولاس بيبي مرّت بمحاذاة القائم الأيمن (2)، ثم من تسديدة لأيوسي بيريس تصدى لها جوان جارسيا (9).

لكن متوسط ميدان «الغواصات الصفراء» سانتي كوميسانا وقع في المحظور، وارتكب خطأ على رافينيا المنطلق من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم خافيير ألبيرولا روخاس ضربة جزاء ترجمها البرازيلي بنجاح، رافعاً عدد مساهمته في «لا ليغا» هذا الموسم إلى 10، منها سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة (12).

وكاد الكندي تاجون بوشانان يمنح التعادل لفريقه، لكن تسديدته من على مشارف المنطقة جانبت القائم الأيسر (14)، قبل أن تردّ عارضة مرمى أصحاب الأرض تسديدة رافينيا من خارج المنطقة (16).

واستمرت محاولات فريق المدرب مارسيلينيو بحثاً عن إدراك التعادل، وسدّد بوشانان كرة مرّت بمحاذاة القائم الأيسر (25)، قبل تصدّي جارسيا ببراعة لتسديدة من مسافة قريبة لبوشانان نفسه الذي انفرد مستفيداً من تمريرة خاطئة للظهير الأيسر أليخاندرو بالدي (37).

وتعرّضت آمال فياريال بالعودة في النتيجة لضربة قوية، عندما تلقّى مدافعه البرتغالي ريناتو فيجا بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن من الخلف على لامين يامال (39).

ومكّن النقص العددي لبرشلونة في فرض سيطرته، فلاحت له العديد من الفرص في بداية الشوط الثاني، إلى أن أضاف يامال الهدف الثاني بتسديدة من مسافة قريبة إلى يسار الحارس البرازيلي لويز جونيور (63)، وحافظ جارسيا على نظافة شباكه بتصديه ببراعة لمحاولتي رافا مارين (69) والبديل الجورجي جورج ميكاوتادزه (77).