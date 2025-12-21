الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فتح باب التسجيل لبطولة الشطرنج السريع ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر

فتح باب التسجيل لبطولة الشطرنج السريع ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر
21 ديسمبر 2025 22:23

العين (وام)

أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تفاصيل بطولة الشطرنج السريع الثانية، ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر، التي تقام 27 و28 ديسمبر الجاري.
وأوضح في بيان انطلاق عملية التسجيل للمشاركين والمشاركات تمهيداً لانطلاق المنافسات من 7 جولات، بمقره في منطقة العين، وإعلان الجدول الزمني للمسابقات، وتحديد لجان التحكيم والتنظيم.
وأكد عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس النادي، حرص مجلس الإدارة على تنظيم الفعاليات التنافسية، بالتزامن مع المناسبات الوطنية، لما لها من أثر كبير في تعزيز الاهتمام بهذه الفعاليات، لإبراز دور النادي المجتمعي، بالإضافة لأهميتها في تمكين المشاركين والمشاركات من القدرات التنافسية.

