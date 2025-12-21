فتح باب التسجيل لبطولة الشطرنج السريع ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر

العين (وام)



أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تفاصيل بطولة الشطرنج السريع الثانية، ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر، التي تقام 27 و28 ديسمبر الجاري.

وأوضح في بيان انطلاق عملية التسجيل للمشاركين والمشاركات تمهيداً لانطلاق المنافسات من 7 جولات، بمقره في منطقة العين، وإعلان الجدول الزمني للمسابقات، وتحديد لجان التحكيم والتنظيم.

وأكد عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس النادي، حرص مجلس الإدارة على تنظيم الفعاليات التنافسية، بالتزامن مع المناسبات الوطنية، لما لها من أثر كبير في تعزيز الاهتمام بهذه الفعاليات، لإبراز دور النادي المجتمعي، بالإضافة لأهميتها في تمكين المشاركين والمشاركات من القدرات التنافسية.