نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يشارك في فعاليات مجتمعية

نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يشارك في فعاليات مجتمعية
21 ديسمبر 2025 22:25

 


الشارقة (الاتحاد)

 

شارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في عدد من الفعاليات المجتمعية خلال ديسمبر الجاري، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والرياضي لدى مختلف فئات المجتمع، وتفعيل دوره في نشر ثقافة الشطرنج بإمارة الشارقة.
واستهل النادي مشاركاته في مهرجان الحمرية للطفل على مدار 13 و14 ديسمبر، بمجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة، تضمنت تدريباً شطرنجياً وتعلّماً عملياً على رقعة الشطرنج الأرضية، بالإضافة إلى ورشة تلوين قطع الشطرنج الجبسية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الأطفال والزوار.
كما شارك في مهرجان الضواحي يوم 22 ديسمبر بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، من خلال مسابقات شطرنجية متنوعة، بتقديم اللاعبتين دانة وناعمة الحمادي، وسط أجواء تنافسية مليئة بالحماس والتفاعل من الأهالي والمشاركين.
واختتم النادي سلسلة مشاركاته في فعاليات ديسمبر بمهرجان «لَمّة» الذي نظمته إدارة متاحف الشارقة في 21 ديسمبر، باطلاع الزوار على أنشطته وبرامجه المجتمعية والثقافية، كما قدّم عروضاً تفاعلية أسهمت في تعزيز التواصل مع الجمهور، ونشر الوعي برياضة الشطرنج كأداة تعليمية وتنموية.
وتؤكد المشاركات حرص نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على التواجد الملموس والمؤثر في المناسبات المجتمعية بالشارقة، وتقديم برامج مميزة تعزز رؤية الإمارة في تمكين الأجيال الشابة من خلال الرياضة والثقافة.

الإمارات
الشارقة
الشطرنج
