الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منافسات قوية في ختام النسخة السادسة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

منافسات قوية في ختام النسخة السادسة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية
21 ديسمبر 2025 22:45

الظفرة (وام)

اختُتمت فعاليات النسخة السادسة من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية للمرابط الخاصة، التي أُقيمت على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.
وأُقيمت البطولة، التي استمرت 4 أيام، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 574 جواداً من أجود السلالات، تعود ملكيتها إلى نحو 321 مالكاً، وبلغ عدد المشاركين من منطقة الظفرة 26 مالكاً بعدد 53 جواداً.
وشهد حفل الختام منافسات قوية ومثيرة بين المرابط الخاصة التي تقاسمت الألقاب الذهبية للبطولات الست «مهرات سنة، ومهرات، وأفراس، وأمهار سنة، وأمهار، وفحول».

 

أخبار ذات صلة
67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي»
763 مستفيداً يشهدون «غراس الشتاء» في دبي


حضر الختام معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب عدد كبير من مُلّاك ومُربّي الخيل العربية الأصيلة.
وتُوِّجت المهرة «سلطانة بي أتش أم» لمربط بن هميلة، باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «أي دي حياة» لفيصل عبد الله الشحي، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز «وتين الفراس» لفراس مشعل.
وحصدت الصدارة في بطولة المهرات ونالت اللقب الذهبي «وجود الباهية» لمربط رأس الخيمة، ونالت اللقب الفضي «أر كيه نادرة» لمربط الجواهر، وذهب اللقب البرونزي إلى «هيا ال فهيد» لمحمد سعيد الهاجري.
وتوشحت «دي غنيمة» لجواهر عبد الرحمن البيضائي، باللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «أي أل سليمة» لسلطان سعيد الهاجري، فيما حلت في المركز الثالث ونالت اللقب البرونزي «روح مغيدر» لراشد سيف الزعابي.
ونال المهر «جي أس روميو» لعبد الرحمن البيضائي، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تاركا الوصافة واللقب الفضي للمهر «الباز بي أتش أم» لسيف علي المزروعي، فيما حصل على اللقب البرونزي «جمران الهواجر» لغانم الهاجري.
وأحرز «أكسير الغيد» لمربط الغيد، اللقب الذهبي للأمهار، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة «الأريام ربان» لعبيد أحمد الهاملي، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «رماح البداير» لسليمان عبد الله العجمي.
واعتلى «أي أل مايسترو» لعلي غانم المزروعي، صدارة الفحول، ونال اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة «دي صفصوف» لأحمد محمد المرزوقي، فيما حل ثالثاً ونال اللقب البرونزي «ماضي الدار» ليوسف عبيد المقبالي.
 

الإمارات
الظفرة
جمال الخيل العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
هيئة أبوظبي للتراث
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©