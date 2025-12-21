الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يكتسح هايدنهايم بـ «رباعية» في «البوندسليجا»

بايرن ميونيخ يكتسح هايدنهايم بـ «رباعية» في «البوندسليجا»
21 ديسمبر 2025 22:51

 
برلين (د ب أ)


عزز بايرن ميونيخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه الكبير خارج أرضه على مضيفه هايدنهايم 4- صفر، ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

أخبار ذات صلة
أستون فيلا يضيق الخناق على أرسنال والسيتي
ساكا: أرسنال لا يهتم بمطاردة مانشستر سيتي

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، في آخر جولات الدوري الألماني قبل فترة توقف أعياد الميلاد.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد هايدنهايم عند 11 نقطة في المركز السابع عشر «قبل الأخير».
وتقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 15 عن طريق جوسيب ستانيستش، قبل أن يضيف مايكل أوليزي الهدف الثاني في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 86 أضاف لويس دياز الهدف الثالث للفريق البافاري، ثم اختتم هاري كين الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
بايرن ميونيخ
دورتموند
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©