بايرن ميونيخ يكتسح هايدنهايم بـ «رباعية» في «البوندسليجا»



برلين (د ب أ)



عزز بايرن ميونيخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه الكبير خارج أرضه على مضيفه هايدنهايم 4- صفر، ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، في آخر جولات الدوري الألماني قبل فترة توقف أعياد الميلاد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد هايدنهايم عند 11 نقطة في المركز السابع عشر «قبل الأخير».

وتقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 15 عن طريق جوسيب ستانيستش، قبل أن يضيف مايكل أوليزي الهدف الثاني في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 86 أضاف لويس دياز الهدف الثالث للفريق البافاري، ثم اختتم هاري كين الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.