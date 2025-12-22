الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثلاثية بني ياس» تعيد التوازن إلى خورفكان

«ثلاثية بني ياس» تعيد التوازن إلى خورفكان
22 ديسمبر 2025 08:41

فيصل النقبي (خورفكان)
أضاف خورفكان ثلاث نقاط ثمنية بفوزه على بني ياس بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل إلى النقطة 11 في جدول الترتيب.
وسجّل خورفكان ثلاثة أهداف للمرة الثانية هذا الموسم، ونجح للمرة الأولى في المحافظة على نظافة شباكه، في مؤشر واضح على التحسن الهجومي والانضباط الدفاعي للفريق خلال مجريات اللقاء.
وفرض الفريق أفضليته منذ الدقائق الأولى، مع تنويع في الحلول الهجومية والضغط المنظم، لينهي المواجهة بأداء متوازن ونتيجة مستحقة عززت من ثقة اللاعبين والجهاز الفني.
وعلى صعيد متصل، اطمأن الجهاز الفني على الحالة الصحية للمهاجم المغربي طارق تيسودالي، بعد تجاوزه الفحوصات الطبية بنجاح، ليواصل جاهزيته للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
ويأمل خورفكان أن يشكل هذا الفوز نقطة انطلاق إيجابية في الجولات القادمة، لمواصلة تحسين موقعه في جدول الترتيب وتثبيت الاستقرار الفني للفريق.

