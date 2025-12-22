«خرافة» تضع ريال مدريد على أعتاب الفوز بالليجا!

معتز الشامي (أبوظبي)

انتزع ريال مدريد 3 نقاط غالية في فيتوريا في الأسبوع الماضي بفوزه على ألافيس 2-1 بالدوري الإسباني، مع التأكيد على أن ذلك تحقق من دون معاناة .

وبهذا الفوز، أصبح لدى فريق تشابي ألونسو الآن سجل مثالي (3 انتصارات من 3 مباريات) في إقليم الباسك هذا الموسم، بعد فوزه أيضاً على ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في الجولات السابقة .

ولم يضمن هذا الفوز في إقليم الباسك نقاطاً ثمينة فحسب، بل يغزي إحصائية متفائلة لمشجعي ريال مدريد تجعلهم يحلمون باستعادة لقب الدوري الإسباني.

تعويذة "إقليم الباسك"..

وإذا فاز ريال مدريد في هذه المباريات الثلاث في إقليم الباسك، فغالباً ما يكون ذلك مؤشراً على فوزه باللقب. ليس هذا مجرد خرافة، بل هو التاريخ، ومنذ أول انتصاراته خارج أرضه على ألافيس وريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في موسم 1932-1933، توج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني في النهاية، وقد حدث هذا 5 مرات، خلال مواسم 1932-1933، 2016-2017، 2019-2020، 2021-2022، و2023-2024.

وكانت النتائج التاريخية:

1932-33 فاز على ألافيس 1- 0 وعلى أتلتيك بلباو 2-0 ثم على ريال سوسيداد 2-1

2016-17 فاز على ألافيس 4-1 وعلى أتلتيك بلباو 2-1 ثم فاز على ريال سوسيداد 3-0

2019-20 فاز ألافيس 2-1 وعلى أتليتيك بلباو 1-0 قبل أن يختتم رحلته في الإقليم بالفوز على ريال سوسيداد 2-1

2021-22 فاز ألافيس 4-1 ثم على أتليتيك بلباو 2-1 وعلى ريال سوسيداد 2-0

2023-24 فاز ألافيس 1-0 وعلى أتليتيك بلباو 2-0 ثم على ريال سوسيداد 1-0

وإذا تكرر التاريخ، فإن ريال مدريد في طريقه إلى لقب دوري آخر، والفرص مغرية للغاية، فحالياً، يتأخر فريق تشابي ألونسو بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، وقبل انطلاق الجولة السابعة عشرة، يتأخر ريال مدريد بـ4 نقاط عن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني. وهو فارق يعرف الفريق الملكي كيف يتعامل معه، حيث سبق له أن قلب تأخره بـ7 نقاط في الدوري الإسباني.

وحقق هذا الإنجاز في موسم 2002/2003، عندما بدأ رجال فيسنتي ديل بوسكي الموسم متأخرين بـ5 نقاط عن ريال سوسيداد، ثم تقدموا عليه بنقطتين في نهاية الموسم، وفي إسبانيا، أثبت نادي برشلونة أن لا شيء مستحيل، ففي موسم 1998/99، قلب فريق فان جال تأخره بـ9 نقاط أمام مايوركا، الذي كان متصدراً آنذاك .