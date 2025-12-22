اتحاد الجودو يوزع الحقيبة الإدارية حتى لوس أنجلوس 2028

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس محمد بن ثعلوب الدرعي الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد، بمقر الاتحاد في بني ياس، مساء أمس الأول بحضور الأعضاء كافة، والذي بدأ بترحيب من جانب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في دعم مسيرة اللعبة، آملاً أن يتواصل العطاء خلال المرحلة المقبلة من عمر المجلس بما يخدم رياضة الإمارات ويدعم مسيرة اللعبة، ويترجم خريطة الطريق التي وضعها المجلس في بداية الموسم الحالي 2025 - 2026 .

وتضمن جدول أعمال الاجتماع توزيع المناصب على الأعضاء، حتى نهاية الدورة الحالية في سبتمبر 2028، عقب انتهاء دورة لوس أنجلوس القادمة، وشمل التوزيع تولي الدكتور ناصر التميمي منصب النائب لرئيس مجلس الإدارة، وتولي محمد جاسم منصب، أمين السر العام، وعضوية عيسى بن هويدن رئيساً للجنة الأندية والأكاديميات، وعادل السعدي رئيساً للجنة الاستثمار والمشاريع، وسلطان الكتبي رئيساً للجنة التنظيم والبروتوكول، وأمل العيدروس رئيسة للجنة الأنشطة النسائية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، أن الاجتماع تضمن الاطلاع على برنامج إعداد منتخب الرجال للجودو لمواصلة مشواره في التأهل إلي أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حسب التصور المقترح من اللجنة الفنية، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق طموحات الجودو الإماراتي، كما تضمن الاجتماع أيضاً اعتماد أجندة الموسم الرياضي الحالي 2025 - 2026، المحلية والخارجية الدولية، مع تأمين متطلبات تلك المرحلة، بما يتناسب وأهمية تلك المشاركات.

واختتم بالتأكيد على اطلاع المجلس كذلك على التقارير الفنية والإدارية للنشاط المحلي في ثوبه التنظيمي الجديد، وثمّن الجهود التنظيمية والفنية التي تبذل من كافة الأندية والمراكز الرياضية والأجهزة المساعدة، ممثله في أجهزة الصحة والشرطة ووسائل الإعلام المختلفة، كما اطلع المجلس على رسالة الاتحاد الدولي للجودو، التي هنأ فيها الاتحاد بالعام الجديد والتي أشاد فيها بتنظيم بطولة أبوظبي جراند سلام 2025، التي اختتمت مؤخراً، مشيداً بالجهود التي بذلت، وتبذل من الجهات وشركاء النجاح كافة.