الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الجودو يوزع الحقيبة الإدارية حتى لوس أنجلوس 2028

اتحاد الجودو يوزع الحقيبة الإدارية حتى لوس أنجلوس 2028
22 ديسمبر 2025 09:33

أبوظبي (الاتحاد)
ترأس محمد بن ثعلوب الدرعي الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد، بمقر الاتحاد في بني ياس، مساء أمس الأول بحضور الأعضاء كافة، والذي بدأ بترحيب من جانب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في دعم مسيرة اللعبة، آملاً أن يتواصل العطاء خلال المرحلة المقبلة من عمر المجلس بما يخدم رياضة الإمارات ويدعم مسيرة اللعبة، ويترجم خريطة الطريق التي وضعها المجلس في بداية الموسم الحالي 2025 - 2026 .
وتضمن جدول أعمال الاجتماع توزيع المناصب على الأعضاء، حتى نهاية الدورة الحالية في سبتمبر 2028، عقب انتهاء دورة لوس أنجلوس القادمة، وشمل التوزيع تولي الدكتور ناصر التميمي منصب النائب لرئيس مجلس الإدارة، وتولي محمد جاسم منصب، أمين السر العام، وعضوية عيسى بن هويدن رئيساً للجنة الأندية والأكاديميات، وعادل السعدي رئيساً للجنة الاستثمار والمشاريع، وسلطان الكتبي رئيساً للجنة التنظيم والبروتوكول، وأمل العيدروس رئيسة للجنة الأنشطة النسائية.
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، أن الاجتماع تضمن الاطلاع على برنامج إعداد منتخب الرجال للجودو لمواصلة مشواره في التأهل إلي أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حسب التصور المقترح من اللجنة الفنية، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق طموحات الجودو الإماراتي، كما تضمن الاجتماع أيضاً اعتماد أجندة الموسم الرياضي الحالي 2025 - 2026، المحلية والخارجية الدولية، مع تأمين متطلبات تلك المرحلة، بما يتناسب وأهمية تلك المشاركات.
واختتم بالتأكيد على اطلاع المجلس كذلك على التقارير الفنية والإدارية للنشاط المحلي في ثوبه التنظيمي الجديد، وثمّن الجهود التنظيمية والفنية التي تبذل من كافة الأندية والمراكز الرياضية والأجهزة المساعدة، ممثله في أجهزة الصحة والشرطة ووسائل الإعلام المختلفة، كما اطلع المجلس على رسالة الاتحاد الدولي للجودو، التي هنأ فيها الاتحاد بالعام الجديد والتي أشاد فيها بتنظيم بطولة أبوظبي جراند سلام 2025، التي اختتمت مؤخراً، مشيداً بالجهود التي بذلت، وتبذل من الجهات وشركاء النجاح كافة.

أخبار ذات صلة
«دولي الجودو» يدعو الإمارات للمشاركة في بطولتي لوزان وباكو
محمد بن ثعلوب يشيد بمبادرة «دولي الجودو» من أجل اللاجئين
اتحاد الجودو
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
عائشة خوري الحاصلة على المركز الأول في مسابقة المأكولات الإماراتية 2025
الترفيه
مسابقة «من التراث إلى المائدة» تعزِّز الشغف بالمطبخ الإماراتي
اليوم 13:28
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع شعب كولومبيا وتُعزّي في ضحايا حادث حافلة مدرسة
اليوم 13:18
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
الرياضة
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
اليوم 13:02
صورة أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تنوع الطقس خلال الشتاء يعد محفزًا لمختلف الأنشطة
اليوم 12:22
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
الرياضة
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©