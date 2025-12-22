صدارة العين.. أرقام واقعية بالصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل العين عروضه القوية في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق انتصاراً مهماً على اتحاد كلباء بنتيجة 2-0 ضمن مواجهات الجولة التاسعة، في مواجهة أكد خلالها «الزعيم» قدرته في الحفاظ على الصدارة بثبات، رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه، وعلى رأسها سفيان رحيمي، ورامي ربيعة، اللذان يشاركان مع منتخبي المغرب ومصر في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب حالياً.

وقدم العين أداءً متوازناً جمع بين السيطرة والواقعية، واستطاع استثمار اللحظات الحاسمة، ليترجم هيمنته إلى فوز مستحق يعزز مسيرته نحو اللقب، بعدما استمر في الصدارة رافعاً رصيده إلى 23 نقطة، وجاءت أرقام شبكة أوبتا للإحصائيات لتدعم هذه الصورة، حيث استحوذ الزعيم على 59.2% مقابل 40.8% لكلباء، مع نجاح لافت في التمرير بنسبة 85.7% من أصل 519 تمريرة، مقابل 344 فقط للنمور.

كما تمكّن المدرب فلاديمير إيفيتش من إدارة المباراة بذكاء، فاختار المحافظة على الصلابة الدفاعية عبر قلبَي الدفاع راتنيك وبن خالق، إلى جانب رودريجيز في الجهة اليمنى، وهو الثلاثي الذي أسهم في استرجاع 52 كرة مقابل 46 لكلباء، ما منح الفريق أماناً دفاعياً ومرونة في بناء الهجمة.

وعلى الناحية الهجومية، أخذ ماتيوس بالاسيوس الدور الأبرز في تعويض رحيمي، إذ صنع 4 فرص محققة ومرر 59 كرة ناجحة، بينما فرض كودجو لابا نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثنائية من أصل 6 محاولات، لترتفع نسبة التحول الهجومي إلى 29%، في تأكيد واضح على فعالية «الزعيم» أمام المرمى، وعدم حاجته لعدد كبير من الفرص لتسجيل الأهداف.

واعتمد العين على الجبهة اليسرى بنسبة 39% في بناء الهجمة، مستفيداً من تمريرات راتنيك وانطلاقات تراوري وبالاسيوس، في محاولة لتعويض غياب رحيمي بالتحركات بين الخطوط، وتكثيف اللعب عبر العمق، بدل الاعتماد كلياً على الأطراف.

كما برز تفوق الفريق في عدد التمريرات الأمامية (180 مقابل 141)، ما يعكس رغبة مستمرة في التقدم وصناعة الفارق عبر الضغط العالي والتحولات السريعة.

ولم يكتف العين بحصد النقاط الثلاث، بل أثبت أنه فريق متكامل لا يتأثر بالغيابات، وقادر على فرض أسلوبه على المنافسين، عبر أداء دفاعي محكم، وانضباط تكتيكي، وفعالية هجومية، وهي كلها عناصر وضعت «الزعيم» في الصدارة، وجعلته يبدو منافساً لا يريد فقط لقب الدوري، بل يسعى لحسمه بثقة، وبأقل خسائر ممكنة.