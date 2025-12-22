الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الخسارة الثالثة تدق ناقوس الخطر في كلباء

الخسارة الثالثة تدق ناقوس الخطر في كلباء
22 ديسمبر 2025 10:45

فيصل النقبي (كلباء)
تجرّع نادي كلباء خسارته الثالثة على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، لتتعمّق أزمة النتائج التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية من المسابقة.
وتجمّد رصيد كلباء عند 11 نقطة، في ظل تراجع واضح على مستوى النتائج والأداء، حيث خسر أمام الظفرة بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم أمام البطائح بنتيجة 3-1، قبل أن يتلقى خسارته الأخيرة أمام العين بهدفين دون رد.
واكتفى الفريق بتسجيل هدف واحد فقط خلال آخر ثلاث مباريات، بينما بات مجموع خسائره في الدوري أربع خسائر، مقابل 3 انتصارات وتعادلين، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لإيقاف نزيف النقاط، وإعادة التوازن قبل فوات الأوان، حيث اقترب الدور الأول من النهاية، وهو ما يضع الفريق في مأزق.

