أوسيمهن.. بائع الصحف الذي يتصدر العناوين

الرباط(أ ف ب)

كان فيكتور أوسيمهن يبيع الصحف في شوارع لاجوس المزدحمة والمختنقة بحركة المرور، أما اليوم فهو يتصدر العناوين بفضل تألقه كمهاجم بارع في التسجيل مع منتخب بلاده نيجيريا وناديه جلطة سراي التركي.

بينما تستعد نيجيريا لمواجهة منافسيها في المجموعة الثالثة، تنزانيا وتونس وأوغندا، خلال شهر ديسمبر الحالي في الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، تتجه الأنظار إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

قال المدرب المالي الفرنسي لمنتخب بلاده إريك شيل: «إنه أعظم مهاجم في العالم»، فيما يسعى منتخب «النسور الممتازة» إلى التتويج باللقب الرابع في تاريخه والأول منذ عام 2013.

وتزخر نيجيريا بالمواهب الهجومية، ويبرز من بينها الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، مهاجم أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان الذي قد يشكل ثنائياً خطيراً مع أوسيمهن.

قصة أوسيمهن تشبه مسيرة العديد من لاعبي كرة القدم الأفارقة، فهي حكاية كلاسيكية عن الانتقال من الفقر إلى المجد، بعد التغلب على صعوبات بدت مستحيلة لتحقيق النجومية.

وكشف أوسيمهن عن معاناته في طفولته، من خلال سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، آملاً في أن تلهم النيجيريين الذين يواجهون ظروفاً مشابهة.

وتتمثل أولى ذكرياته عن الحياة في العاصمة التجارية لنيجيريا في الشوارع المغبرة، ورائحة النفايات المنبعثة من مكب القمامة.

«كنت مضطراً إلى بيع الصحف وقوارير المياه لمساعدة أسرتي على البقاء»، هذا ما يتذكره النجم الذي سيبلغ السابعة والعشرين في 29 ديسمبر الحالي، أي قبل يوم واحد من مواجهة نيجيريا لأوغندا في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

ضربة حظ غيّرت حياته، ودفعته إلى مسار انتهى بتتويجه أفضل لاعب أفريقي العام قبل الماضي (2023).

كان مرشحاً للانضمام إلى صفوف منتخب بلاده تحت 17 عاماً في كأس العالم 2015، لكنه فشل في البداية في إقناع المدرب إيمانويل أمونيكي وتم استبعاده. غير أن مدربين مساعدين عدة اعترضوا على القرار، وطلبوا من أمونيكي منحه فرصة ثانية.

واستجاب أمونيكي، صاحب هدفي الفوز، عندما تغلبت نيجيريا على زامبيا 2-1 في نهائي أمم أفريقيا 1994 في تونس، لطلبهم. وبمنحه فرصة ثانية، سجل أوسيمهن عشرة أهداف في سبع مباريات، ولعب دوراً حاسماً في فوز نيجيريا بالبطولة في تشيلي.

لم ينسَ أوسيمهن يوماً الدور الذي لعبه أمونيكي في إطلاق مسيرته، حيث أغدق عليه الثناء، خلال خطاب ألقاه عندما توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وقال أمام الحضور في العاصمة المغربية الرباط: «شكر خاص لإيمانويل أمونيكي. من دونه لا أعتقد أنني كنت سأقف هنا ممسكاً بإحدى أرقى الجوائز في كرة القدم الدولية».

وبعد أن لفت أنظار الكشافين في تشيلي، انتقل أوسيمهن إلى أوروبا، لكن قدراته التهديفية خذلته عند انضمامه إلى فولفسبورج الألماني، إذ فشل في التسجيل خلال 14 مباراة، وأُعير إلى شارلروا البلجيكي، حيث استعاد حسه التهديفي، وسجل 12 هدفاً في 25 مباراة.

المحطة التالية لأوسيمهن كانت ليل في فرنسا المجاورة، حيث قضى موسماً واحداً بمعدل هدف كل مباراتين.

وفي عام 2020، دفع نابولي مبلغاً قياسياً للنادي بلغ 70 مليون يورو للتعاقد معه، ورد أوسيمهن الجميل بمساعدة الفريق على إنهاء انتظار دام ثلاثة عقود للفوز بلقب الدوري الإيطالي في عام 2023.

أصبح أوسيمهن هدفاً ثميناً، وربطته وسائل الإعلام بالانتقال إلى الدوري السعودي، أو تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه اختار الذهاب إلى جلطة سراي، أولاً على سبيل الإعارة، ثم بشكل دائم.

وفي تركيا، حافظ على قدرته على التسجيل بانتظام. كما كان أوسيمهن هدافاً بارزاً مع منتخب نيجيريا، إذ سجل 31 هدفاً في 45 مباراة دولية منذ ظهوره الأول عام 2017، بينها أربعة أهداف في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 أمام ساو تومي وبرينسيب.

وفي الأشهر الأخيرة، أحرز ثلاثية في مرمى بنين، وهدفين أمام الجابون في تصفيات كأس العالم 2026.

لكن «النسور الممتازة» ستكون من أبرز الغائبين عن العرس العالمي العام المقبل، بعد خسارتها نهائي الملحق الإفريقي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في المغرب.

واضطر أوسيمهن إلى الخروج مصاباً بين شوطي المباراة أمام الكونغوليين، وألقى كثير من المشجعين النيجيريين باللوم في الخسارة على غيابه.

وقع ضحية العديد من الإصابات، لذا غالباً ما يرتدي قناعاً واقياً للوجه، بعد تعرضه لكسر في عظم الوجنة، وتجويف العين خلال اللعب مع نابولي.