جوارديولا يطالب لاعبيه بالاعتدال في عشاء عيد الميلاد

مانشستر (رويترز)

سيحظى لاعبو مانشستر سيتي بثلاثة أيام بعيداً عن كرة القدم، للاستمتاع بعطلة عيد الميلاد، لكن المدرب بيب جوارديولا قال: إن أي لاعب سيزيد وزنه عند عودته، لن يلعب أمام نوتنجهام فورست ​في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وقال ‌جوارديولا، المعروف بصرامته في النظام الغذائي والتدريبات البدنية: «​كل لاعب وزنه معروف. سيعودون ⁠الخميس ‌المقبل، وسأكون هناك لأراقب عدد الكيلوجرامات الزائدة (لأرى ما إذا كانوا) اكتسبوا وزناً زائداً.

«في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام أريد ⁠أن أرى كيف سيعودون. يمكنهم تناول الطعام، ولكنني ⁠أريد السيطرة عليهم. يجب اختيار تشكيلة لمباراة السبت المقبل ضد نوتنجهام فورست».

وأضاف:«تخيل لاعباً يحظى ​بجسد مثالي حالياً، لكنه سيصل بثلاثة كيلوجرامات زائدة. سيبقى في مانشستر. لن يسافر إلى نوتنجهام فورست».

وقال جوارديولا، الذي انتقد لاعب وسط منتخب إنجلترا كالفن فيليبس، بعد عودته من كأس العالم ​2022 بسبب وزنه الزائد، ‍أيضاً: إنه من المهم أن يستريح اللاعبون من جدول المباريات المزدحم.

وأضاف المدرب الإسباني للصحفيين:«الأسبوع المقبل سأقضي عطلة مع العائلة. تعلمت ‍منذ وصولي إلى إنجلترا، أنه ⁠كلما أمكن منحهم أيام راحة، ​أفعل ذلك. جدول المباريات مزدحم للغاية، ويجب على اللاعبين أن يصفّوا أذهانهم.

«​عند العودة لاستئناف المباريات سيشعرون بالنشاط. على ‍اللاعبين الذهاب مع عائلاتهم ونسيان كرة القدم. إنه أمر جيد. رؤيتهم للمدرب كل يوم أمر صعب للغاية!».

ويتأخر سيتي، الذي فاز على ضيفه وستهام يونايتد 3-صفر يوم السبت الماضي، بفارق ‌نقطتين عن أرسنال المتصدر بعد 17 مباراة.