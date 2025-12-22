الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يطالب لاعبيه بالاعتدال في عشاء عيد الميلاد

جوارديولا يطالب لاعبيه بالاعتدال في عشاء عيد الميلاد
22 ديسمبر 2025 10:43

مانشستر (رويترز)
سيحظى لاعبو مانشستر سيتي بثلاثة أيام بعيداً عن كرة القدم، للاستمتاع بعطلة عيد الميلاد، لكن المدرب بيب جوارديولا قال: إن أي لاعب سيزيد وزنه عند عودته، لن يلعب أمام نوتنجهام فورست ​في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل.
وقال ‌جوارديولا، المعروف بصرامته في النظام الغذائي والتدريبات البدنية: «​كل لاعب وزنه معروف. سيعودون ⁠الخميس ‌المقبل، وسأكون هناك لأراقب عدد الكيلوجرامات الزائدة (لأرى ما إذا كانوا) اكتسبوا وزناً زائداً.
«في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام أريد ⁠أن أرى كيف سيعودون. يمكنهم تناول الطعام، ولكنني ⁠أريد السيطرة عليهم. يجب اختيار تشكيلة لمباراة السبت المقبل ضد نوتنجهام فورست».
وأضاف:«تخيل لاعباً يحظى ​بجسد مثالي حالياً، لكنه سيصل بثلاثة كيلوجرامات زائدة. سيبقى في مانشستر. لن يسافر إلى نوتنجهام فورست».
وقال جوارديولا، الذي انتقد لاعب وسط منتخب إنجلترا كالفن فيليبس، بعد عودته من كأس العالم ​2022 بسبب وزنه الزائد، ‍أيضاً: إنه من المهم أن يستريح اللاعبون من جدول المباريات المزدحم.
وأضاف المدرب الإسباني للصحفيين:«الأسبوع المقبل سأقضي عطلة مع العائلة. تعلمت ‍منذ وصولي إلى إنجلترا، أنه ⁠كلما أمكن منحهم أيام راحة، ​أفعل ذلك. جدول المباريات مزدحم للغاية، ويجب على اللاعبين أن يصفّوا أذهانهم.
«​عند العودة لاستئناف المباريات سيشعرون بالنشاط. على ‍اللاعبين الذهاب مع عائلاتهم ونسيان كرة القدم. إنه أمر جيد. رؤيتهم للمدرب كل يوم أمر صعب للغاية!».
ويتأخر سيتي، الذي فاز على ضيفه وستهام يونايتد 3-صفر يوم السبت الماضي، بفارق ‌نقطتين عن أرسنال المتصدر بعد 17 مباراة.

أخبار ذات صلة
أستون فيلا يضيق الخناق على أرسنال والسيتي
ساكا: أرسنال لا يهتم بمطاردة مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
جوارديولا
أرسنال
آخر الأخبار
عائشة خوري الحاصلة على المركز الأول في مسابقة المأكولات الإماراتية 2025
الترفيه
مسابقة «من التراث إلى المائدة» تعزِّز الشغف بالمطبخ الإماراتي
اليوم 13:28
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع شعب كولومبيا وتُعزّي في ضحايا حادث حافلة مدرسة
اليوم 13:18
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
الرياضة
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
اليوم 13:02
صورة أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تنوع الطقس خلال الشتاء يعد محفزًا لمختلف الأنشطة
اليوم 12:22
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
الرياضة
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©