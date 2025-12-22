صحوة شباب الأهلي تهدد السد «المتراجع»

مراد المصري (أبوظبي)

يتطلع شباب الأهلي لمواصلة الصحوة وحجز بطاقة الصعود إلى الأدوار الإقصائية رسمياً، عندما يلتقي السد القطري الليلة في الدوحة، ضمن الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستعاد «الفرسان» التوازن في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على الغرافة القطري، عقب خسارته قبل ذلك أمام الدحيل القطري، وهو يخوض اختباراً قطرياً للجولة الثالثة على التوالي، لكنه يأتي هذه المرة أمام السد، الذي يدخل اللقاء بشعار «غريق لا يخشى البلل»، كونه جمع نقطتين من تعادلين فقط مقابل 3 خسارات في أول خمس جولات للمسابقة، وبالتالي سيخوض المباراة بشكل هجومي بحثاً عن الانتصار الأول.

وحاول باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، الحفاظ على الجاهزية البدنية للفريق، خلال فترة التوقف الماضية، خلال منافسات كأس العرب، إلا أنه يدرك أن الفريق بحاجة لرفع إيقاع اللعب خارج الديار أمام فريق يمتلك عناصر قادرة على تشكيلة الخطورة، بقيادة أكرم عفيف نجم منتخب قطر، والبرازيلي فيرمينيو، وبقية الأسماء.

ويستعد حمد المقبالي للعودة لتولي حراسة مرمى «الفرسان» بعد تألقه في صفوف منتخبنا الوطني في كأس العرب، مع وجود خيارات بارزة أخرى بقيادة فيدريكو كارتابيا صاحب الخبرات المتراكمة، والحيوية الشباب من جانب يوري سيزار وبالا، فيما ستكون الثنائي ماتياس ليما، ومؤنس دبور مطالبين برفع الفاعلية الهجومية.