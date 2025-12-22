الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صحوة شباب الأهلي تهدد السد «المتراجع»

صحوة شباب الأهلي تهدد السد «المتراجع»
22 ديسمبر 2025 16:00

مراد المصري (أبوظبي)
يتطلع شباب الأهلي لمواصلة الصحوة وحجز بطاقة الصعود إلى الأدوار الإقصائية رسمياً، عندما يلتقي السد القطري الليلة في الدوحة، ضمن الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
واستعاد «الفرسان» التوازن في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على الغرافة القطري، عقب خسارته قبل ذلك أمام الدحيل القطري، وهو يخوض اختباراً قطرياً للجولة الثالثة على التوالي، لكنه يأتي هذه المرة أمام السد، الذي يدخل اللقاء بشعار «غريق لا يخشى البلل»، كونه جمع نقطتين من تعادلين فقط مقابل 3 خسارات في أول خمس جولات للمسابقة، وبالتالي سيخوض المباراة بشكل هجومي بحثاً عن الانتصار الأول.
وحاول باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، الحفاظ على الجاهزية البدنية للفريق، خلال فترة التوقف الماضية، خلال منافسات كأس العرب، إلا أنه يدرك أن الفريق بحاجة لرفع إيقاع اللعب خارج الديار أمام فريق يمتلك عناصر قادرة على تشكيلة الخطورة، بقيادة أكرم عفيف نجم منتخب قطر، والبرازيلي فيرمينيو، وبقية الأسماء.
ويستعد حمد المقبالي للعودة لتولي حراسة مرمى «الفرسان» بعد تألقه في صفوف منتخبنا الوطني في كأس العرب، مع وجود خيارات بارزة أخرى بقيادة فيدريكو كارتابيا صاحب الخبرات المتراكمة، والحيوية الشباب من جانب يوري سيزار وبالا، فيما ستكون الثنائي ماتياس ليما، ومؤنس دبور مطالبين برفع الفاعلية الهجومية.

أخبار ذات صلة
الوحدة يواجه الغرافة بدافع «التألق الكبير»
الشارقة يستدرج الهلال بطموح «الثمانية الأوائل»
دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري
شباب الأهلي
آخر الأخبار
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
الرياضة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
اليوم 18:50
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
الرياضة
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
اليوم 18:45
أنشطة خارجية
علوم الدار
«الأرصاد»: مناخ الإمارات والأجواء الشتوية يناسبان مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية
اليوم 18:40
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
الرياضة
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
اليوم 18:30
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
الرياضة
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©