«ألعاب المستقبل» تسلط الضوء على مواهب جامعة أبوظبي في التصميم والابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل فعاليات دورة ألعاب المستقبل 2025 في أبوظبي استقطاب الاهتمام العالمي بمستقبل الرياضات الهجينة والألعاب والتفاعل بين الإنسان والآلة، وهو ما دفع جامعة أبوظبي أن تسجل مشاركة فاعلة في هذا الحدث الرائد، عبر تسليط الضوء على الدور الحيوي للتعليم العالي، في دعم نمو قطاع الألعاب والاقتصاد الإبداعي الرقمي في الإمارة.

ويُقام الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر، حيث تستثمر الجامعة هذه المنصة المتميزة للتواصل مع أكثر من 600 طالب وطالبة، إلى جانب المدارس والشركاء من القطاع والجهات الشقيقة، وإتاحة فرصة مباشرة للاطلاع على المهارات الحديثة التي تشكّل مستقبل العمل في صناعة الألعاب الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عوّاد، مدير جامعة أبوظبي: «لم تعد صناعة الألعاب العالمية مجرد مجال للترفيه، بل تحولت إلى قطاع مؤثر يقود الابتكار، ويعزز المهارات الرقمية، ويدعم النمو الاقتصادي. وتعكس مشاركتنا في دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، إلى جانب تعاوننا مع أبوظبي للألعاب، التزام جامعة أبوظبي بإعداد كفاءات مستقبلية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية أبوظبي، لتكون مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام التفاعلي.

وتؤكد هذه المشاركة على التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو بناء منظومة مستدامة، لتطوير المواهب في هذه القطاعات الحيوية، التي تُعد من أبرز محركات الاقتصاد الإبداعي».

ويقدّم طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في برنامج بكالوريوس الآداب في تصميم ألعاب الفيديو بجامعة أبوظبي، لزوار دورة ألعاب المستقبل 2025 صورة واضحة عن آليات إعداد الجيل الجديد من مطوري الألعاب في الإمارة، من خلال برنامج أكاديمي مبتكر يجمع بين السرد القصصي، والتصميم البصري، وتجربة المستخدم، ومحركات الألعاب الحديثة، ومراحل الإنتاج المتكاملة، بما يواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع. ويُعد هذا البرنامج الرائد والأول من نوعه في المنطقة، وقد تم تطويره وتقديمه بالشراكة مع معهد «روبيكا» في فرنسا، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في تصميم الألعاب والفنون الرقمية.

وتؤكد مشاركة جامعة أبوظبي في دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 التزامها المتواصل بتقديم تعليم قائم على الابتكار، وتمكين الشباب، والمواءمة مع الأولويات الوطنية المرتبطة بصناعات المستقبل، والتحول الرقمي، والاقتصاد الإبداعي.

وتدعو الجامعة الزوار إلى زيارة جناح أبوظبي للألعاب AD Gaming، رقم 11760، الواقع بين القاعتين 4 و5 في مركز «أدنيك»، للاطلاع على برامجها الأكاديمية ومبادراتها التعليمية الرائدة والاستثنائية.