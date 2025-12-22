الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مبادلة أبوظبي» تعلن انضمام الكندية مبوكو إلى قائمة المشاركات

«مبادلة أبوظبي» تعلن انضمام الكندية مبوكو إلى قائمة المشاركات
22 ديسمبر 2025 11:19

أبوظبي(وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، انضمام اللاعبة الكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو المصنفة 18 عالمياً، إلى منافسات النسخة الرابعة من البطولة، وذلك للمرة الأولى في مشوارها، بعد تحقيقها لقبي بطولة ناشيونال بانك المفتوحة في كندا، وبطولة برودنشال المفتوحة في هونج كونج هذا العام.
وتقام منافسات البطولة، خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2026 في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات حول العالم.
وكانت اللاعبة مبوكو قد بدأت العام الجاري مشوارها، وهي خارج قائمة أفضل 300 لاعبة في العالم، لتتقدم إلى الـ 20 الأوائل مؤخراً، بفضل النتائج الرائعة التي حققتها على المستويات كافة مع مشاركتها في أكثر من بطولة وتحقيقها نتائج بارزة.
وستشهد نسخة 2026 أيضاً عودة حاملة اللقب بليندا بنشيتش، والطامحة إلى إحراز لقبها الثالث في البطولة، بعد التتويج بنسختي 2023، و2025.
وكانت اللجنة المنظمة قد أكدت مشاركة النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا.

أخبار ذات صلة
مزاينة مدينة زايد تتوج الفائزين في «سن الثنايا»
«مبادلة أبوظبي» تنقل 20 ألف طالب إلى أجواء التنس بالمبادرة المدرسية
مبادلة للتنس
مدينة زايد الرياضية
بليندا بنشيتش
آخر الأخبار
عائشة خوري الحاصلة على المركز الأول في مسابقة المأكولات الإماراتية 2025
الترفيه
مسابقة «من التراث إلى المائدة» تعزِّز الشغف بالمطبخ الإماراتي
اليوم 13:28
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع شعب كولومبيا وتُعزّي في ضحايا حادث حافلة مدرسة
اليوم 13:18
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
الرياضة
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
اليوم 13:02
صورة أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تنوع الطقس خلال الشتاء يعد محفزًا لمختلف الأنشطة
اليوم 12:22
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
الرياضة
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©