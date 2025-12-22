الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«برونسون 47» يقود نيكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»

«برونسون 47» يقود نيكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»
22 ديسمبر 2025 11:22

لوس أنجلوس(أ ف ب)
سجّل صانع الألعاب جايلن برونسون 47 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم، وقاد فريقه نيويورك نيكس للفوز على ميامي هيت 132-125 في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وأضاف برونسون إلى رصيده التهديفي 8 تمريرات حاسمة و3 متابعات، خلال أمسية توجها برقم قياسي شخصي على صعيد النقاط في معقل نيكس على ملعب «ماديسون سكوير جاردن».
وبهذا الفوز الثامن في تسع مباريات، رفع نيكس رصيده إلى 20 فوزاً مقابل 8 هزائم في المنطقة الشرقية، ليحتل المركز الثاني خلف ديترويت بيستونز (22-6).
وتشمل هذه السلسلة الرائعة فوز نيكس بكأس الدوري الأسبوع الماضي، منهياً بذلك فترة عجاف استمرت 52 عاماً.
في المقابل، برز في صفوف هيت النجم كيلو وير بتسجيله 28 نقطة، والتقاطه 19 متابعة.
وهي الخسارة السابعة لهيت في مبارياته الثماني الأخيرة، ليقبع في المركز الثامن في الشرقية برصيد 15 فوزاً مقابل 14 هزيمة.
وفي أتلانتا، حقق شيكاغو بولز أعلى رصيد من النقاط في الدوري منذ بداية الموسم، بعدما صمد أمام محاولات هوكس للعودة في مباراة متقاربة، ليفوز بنتيجة 152-150.
ورغم تألق الثنائي جايلن جونسون وتراي يونج بتسجيل الأول 36 نقطة، والثاني 35، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف الهجوم الكاسح لبولز بقيادة الليتواني-الأميركي ماتاس بوزيليس صاحب 28 نقطة، فيما أضاف كوبي وايت 21 نقطة والأسترالي جوش غيدي 12.
وفاز سان أنتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 124-113.
وسجل نجم سبيرز العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما 14 نقطة من مقاعد البدلاء، حيث لا يزال وقت مشاركته في الملعب محدوداً نظراً لعودته من الإصابة.

أخبار ذات صلة
سبيرز يواصل التوهج في دوري السلة الأميركي
حامل اللقب يضاعف أزمات «كليبرز» في «السلة الأميركي»
دوري السلة الأميركي
نيويورك نيكس
ميامي هيت
آخر الأخبار
عائشة خوري الحاصلة على المركز الأول في مسابقة المأكولات الإماراتية 2025
الترفيه
مسابقة «من التراث إلى المائدة» تعزِّز الشغف بالمطبخ الإماراتي
اليوم 13:28
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع شعب كولومبيا وتُعزّي في ضحايا حادث حافلة مدرسة
اليوم 13:18
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
الرياضة
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
اليوم 13:02
صورة أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تنوع الطقس خلال الشتاء يعد محفزًا لمختلف الأنشطة
اليوم 12:22
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
الرياضة
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©