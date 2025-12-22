«برونسون 47» يقود نيكس للفوز على هيت في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

سجّل صانع الألعاب جايلن برونسون 47 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم، وقاد فريقه نيويورك نيكس للفوز على ميامي هيت 132-125 في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وأضاف برونسون إلى رصيده التهديفي 8 تمريرات حاسمة و3 متابعات، خلال أمسية توجها برقم قياسي شخصي على صعيد النقاط في معقل نيكس على ملعب «ماديسون سكوير جاردن».

وبهذا الفوز الثامن في تسع مباريات، رفع نيكس رصيده إلى 20 فوزاً مقابل 8 هزائم في المنطقة الشرقية، ليحتل المركز الثاني خلف ديترويت بيستونز (22-6).

وتشمل هذه السلسلة الرائعة فوز نيكس بكأس الدوري الأسبوع الماضي، منهياً بذلك فترة عجاف استمرت 52 عاماً.

في المقابل، برز في صفوف هيت النجم كيلو وير بتسجيله 28 نقطة، والتقاطه 19 متابعة.

وهي الخسارة السابعة لهيت في مبارياته الثماني الأخيرة، ليقبع في المركز الثامن في الشرقية برصيد 15 فوزاً مقابل 14 هزيمة.

وفي أتلانتا، حقق شيكاغو بولز أعلى رصيد من النقاط في الدوري منذ بداية الموسم، بعدما صمد أمام محاولات هوكس للعودة في مباراة متقاربة، ليفوز بنتيجة 152-150.

ورغم تألق الثنائي جايلن جونسون وتراي يونج بتسجيل الأول 36 نقطة، والثاني 35، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف الهجوم الكاسح لبولز بقيادة الليتواني-الأميركي ماتاس بوزيليس صاحب 28 نقطة، فيما أضاف كوبي وايت 21 نقطة والأسترالي جوش غيدي 12.

وفاز سان أنتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 124-113.

وسجل نجم سبيرز العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما 14 نقطة من مقاعد البدلاء، حيث لا يزال وقت مشاركته في الملعب محدوداً نظراً لعودته من الإصابة.