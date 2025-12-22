سبيرز يواصل التوهج في دوري السلة الأميركي

لوس أنجلوس (أ ب)

سجل دي أرون فوكس 27 نقطة من بينها خمس رميات ثلاثية، ليقود فريق سان أنطونيو سبيرز لتحقيق فوز مريح على واشنطن ويزاردز، بنتيجة 124/ 113 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وساهم لوك كورنيت بـ 20 نقطة و12 متابعة، وأضاف ستيفون كاسل 18 نقطة و11 تمريرة حاسمة، ليحقق سبيرز فوزه السادس في آخر سبع مباريات والثاني خلال أربعة أيام ضد واشنطن.

أما فيكتور ويمبانياما، فقد سجل 14 نقطة واستحوذ على 12 متابعة في أقل من 22 دقيقة، مواصلاً دوره كلاعب احتياطي منذ عودته من إصابة في ربلة الساق (السمانة).

وفي المقابل، أحرز بوب كارينجتون 21 نقطة لصالح ويزاردز، الذي أراح لاعبيه الأساسيين أليكس سار وكريس ميدلتون، بينما سجل تري جونسون 19 نقطة وتريستان فوكفيتش 18 نقطة لواشنطن، الذي عاد من رحلة خارجية بفوزين لكنه خسر أربع مباريات متتالية على أرضه.

وبفضل تألق فوكس وكاسل، تفوق سان أنطونيو على واشنطن 43/ 21 في الربع الثاني، لينهي النصف الأول للمباراة متقدماً بفارق 20 نقطة، وهو فارق لم يتمكن واشنطن من تقليصه لأقل من تسع نقاط، مما سمح للمدرب ميتش جونسون بإراحة ويمبانياما في معظم فترات الربع الأخير.

وفي مباراة أخرى، سجل أنتوني إدواردز 24 نقطة رغم معاناته في دقة التصويب، ليقود مينيسوتا تيمبرولفز للفوز على ميلووكي باكس 103 100/ ، مستفيداً من ثلاثيات حاسمة سجلها دونتي ديفينسينزو وتيرانس شانون جونيور.

ورغم أن إدواردز سدد 7 رميات ناجحة فقط من أصل 24 محاولة، إلا أنه قاد فريقه لتحقيق الفوز التاسع في آخر 11 مباراة.

وشهدت المباراة إنجازاً تاريخياً للاعب رودي جوبير الذي سجل 11 نقطة و18 متابعة، ليصبح اللاعب رقم 45 في تاريخ الدوري الذي يصل إلى عشرة ألاف متابعة.

واقترب كيفن بورتر جونيور لاعب باكس من تحقيق الثلاثية المزدوجة بـ 24 نقطة و10 متابعات، لكن الفريق تعرض لخسارته الثالثة على التوالي. وعاد مايك كونلي لصفوف مينيسوتا بعد غياب أربع مباريات، بينما غادر جادن مكدانييلز الملعب في الشوط الأول بسبب آلام في الورك.