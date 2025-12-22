الرقص الفيجيتالي يشعل اليوم الرابع من «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تواصلت فعاليات دورة ألعاب المستقبل – أبوظبي 2025، المدعومة من أدنوك، في يومها الرابع، حيث تحوّل مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» إلى منصة نابضة بالألوان والإيقاع، مع انطلاق منافسات الرقص الفيجيتالي (Just Dance)، إلى جانب استمرار المنافسات الحاسمة في كرة القدم الفيجيتالية، وكرة السلة الفيجيتالية، وألعاب الموبا، وسباقات الدرون، والرماية الفيجيتالية.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر، مقدّمة نموذجاً متطوراً يعكس التكامل بين الرياضة والتكنولوجيا في صياغة مفهوم جديد للمنافسات الرياضية.

وشهد اليوم الرابع منافسة قوية بين 16 متنافساً في رياضة الرقص الفيجيتالي، وفق نظام الأفضل من ثلاث جولات، وسط تفاعل جماهيري لافت من مختلف الفئات العمرية، وبعد ماراثون تنافسي امتدّ لـ30 جولة، تُوّج إيفان فلاسوف باللقب عقب فوزه في النهائي على تياجو سيلفا، محققاً 13,332 نقطة من أصل 13,333 في معايير الدقة والأسلوب والإيقاع، لينال الكأس والحصة الأكبر من الجوائز المالية البالغة 50 ألف دولار.

وقال فلاسوف: «عشت يوماً مليئاً بالإثارة بعد عشر ساعات متواصلة من المنافسة. أشعر بسعادة كبيرة رغم الإرهاق. بدأت علاقتي بلعبة Just Dance قبل سنوات في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائي، ويشرّفني التتويج في ألعاب المستقبل 2025، وأشكر مدربتي التي يعود لها الفضل الأكبر في هذا الإنجاز».

وفي منافسات كرة القدم الفيجيتالية المدعومة من أدنوك، واصل نادي ترونكوس إف سي تقديم عروضه المثيرة، بعدما قلب خسارته الرقمية أمام لوكوموتيف (0-1) إلى فوز مستحق بنتيجة 2-1 في المباراة البدنية على ملعب كرة القدم الخماسي، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي. وأكد حارس المرمى إيلوي أمويدا هيرفاس ثقة فريقه بقدرته على التعويض في الجانب البدني حتى في حال التأخر رقمياً.

ويواجه ترونكوس في الدور المقبل نادي زد 10، الذي تأهل بعد تفوقه البدني على سي إم جارديم بثلاثية نظيفة، فيما تجمع مواجهة نصف النهائي الأخرى بين مكسيكو كويتزاليس إف سي ولا كريما إف سي، الذي حسم مواجهته أمام بينيارول في الثواني الأخيرة.

وعلى صعيد كرة السلة الفيجيتالية 3×3 فري ستايل المقدّمة من M42، اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، حيث فاز بي بي سي أستانا على فلاش باسكت بنتيجة 27-25 ليضرب موعداً مع ليجا برو تيم، فيما تجمع المواجهة الأخرى بين أدريا أول ستارز وموسكوفسكي.

وفي منافسات ألعاب موبا – الهاتف المحمول، واصل نادي ديان فنج ياوغواي هيمنته بتحقيق فوزين متتاليين، آخرهما على آر آر كيو هوشي، ليبلغ الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أورورا جيمينج من الفلبين، كما حجز أورورا جيمينج مقعده في المربع الذهبي عقب فوزه على فيرسو تايم، وتأهل أونيك على حساب تيم فالكونز.

واستقطبت منافسات سباق طائرات الدرون الفيجيتالية المقدّمة من InsuranceMarket.ae حضوراً جماهيرياً لافتاً فور انطلاقها، حيث خاضت الفرق سباقات مكثفة لإكمال 50 لفة داخل حلبة مغلقة، مع اعتماد استراتيجيات دقيقة لإدارة الطائرات والطاقة والبطاريات. وأكد كيليان توماس روسو، لاعب تيم ميلينيوم، أن النجاح في هذه المنافسات يعتمد على الذكاء في إدارة الموارد بقدر ما يعتمد على السرعة.

وفي الرماية الفيجيتالية – كاونتر سترايك 2، تألق نادي إكس جوت بفوز قوي على إند فاست بليز، بعدما حسم مواجهتي اللعبة الرقمية بنتيجة 13–10 في كلتيهما، قبل أن يسيطر على لقاء الليزر تاغ وينهيه بنتيجة 3-0.

كما حقق نادي E7 فوزاً مهماً على مكسيكو كويتزاليس بعد الاحتكام إلى جولة الحسم في الليزر تاغ، وأكد عمران «ريسكي» الحمادي أن الفريق دخل اللقاء بعزيمة التعويض ونجح في تطبيق استراتيجيته رغم قوة المجموعة.