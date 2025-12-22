أحمد بن مسحار: دعم قيادتنا الرشيدة حجر الأساس في إنجازات «الفيكتوري» العالمية



دبي (الاتحاد)

أهدى الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق فيكتوري بفوزه بثنائية ألقاب بطولتي العالم للزوارق السريعة لفئتي «الفورمولا 1» و«إكس كات» هذا الموسم، إلى القيادة الرشيدة، وأكد أن الإنجاز هو ثمرة رؤيتها الحكيمة، والدعم اللامحدود والرعاية والتوجيهات التي رسمت منهاج عمل الفريق وتطلعاته المستقبلية ووفّرت له كافة الإمكانيات لتحقيق هذا النجاح.

وأضاف ابن مسحار، قائلاً: «تؤكد الإنجازات الرياضية العالمية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق الفيكتوري، أن رؤية قادتنا الرشيدة هي حجر الأساس بترسيخ استراتيجية تقوم على رفع سقف الطموحات لأقصى حدود دائماً، والحضور بقوة في المنافسات الدولية في جميع المواسم، وذلك عبر الاستثمار في المواهب والبناء على الإنجازات التاريخية لفريق الفيكتوري، صاحب الريادة محلياً وعالمياً على مدار عقود من الزمن، الذي أصبح خلالها من الرموز الرياضية لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، وسفيراً رفيع المستوي للتميّز، ورفع علم الدولة عالياً في المحافل العالمية».

ونجح فريق الفيكتوري في إكمال تفوقه هذا الموسم، بحسم اللقب العالمي لبطولة الفورمولا 1 للمرة الأولى في تاريخه، عقب ختام جائزة الشارقة الكبرى يوم أمس الأحد بمشاركة أفضل الفرق والمتسابقين من حول العالم، وكان النجاح مضاعفاً بحسم لقبي الفرق، وأيضاً لقب السائقين بوساطة شون تورونتي قائد زورق فيكتوري 4. كما أن فريق الفيكتوري استعاد لقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات، بعد ختام منافسات جائزة دبي الكبرى التي أقيمت الأسبوع الماضي على شواطئ جميرا دبي، بقيادة السائقين الإماراتيين سالم العديدي وعيسى آل علي على متن زورق فيكتوري 7.

وثمّن ابن مسحار، جهود فرق العمل في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي يتولى إدارة فريق الفيكتوري، وكافة العاملين في الفريق من أجهزة إدارية وفنية، الذين نجحوا في ترجمة توجيهات مجلس الإدارة وفق الخطة الاستراتيجية للنادي 2025-2027، التي تتضمن خمس ركائز أساسية، من أبرزها استدامة تنافسية الفرق الرياضية، من خلال وضع هدف المنافسة على الألقاب العالمية كخيار أول ودائم، والسعي للتواجد على منصات التتويج في كافة البطولات.

وتابع ابن مسحار، وقال: «تحقيق هذا الإنجاز العالمي مدعاة للفخر، إلا أنه يضاعف المسؤولية من أجل مواصلة العمل للحفاظ على هذه المكاسب والبناء عليها، للمضي قدماً بشكل دائم وعدم التوقف عند محطة معينة، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في التدريب والإعداد، وتوفير بيئة متكاملة تمكّن الرياضيين من التميّز والمنافسة على أعلى المستويات الدولية».

وختم ابن مسحار، بالتأكيد على أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سيواصل جهوده في استشراف المستقبل، بتطلعات أكبر دائماً، وحرص على التواجد المؤثر والقوي في جميع المحافل الدولية.