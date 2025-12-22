الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انتصار مزدوج لـ«دبي لكرة السلة» في الدوري الأدرياتيكي

انتصار مزدوج لـ«دبي لكرة السلة» في الدوري الأدرياتيكي
22 ديسمبر 2025 14:15

 
دبي (الاتحاد)
اختتم فريق دبي لكرة السلة أسبوعاً استثنائياً خارج أرضه بتحقيق انتصارين بارزين على الساحة الأوروبية، قبل خوض الجولة الـ18 في صالة كوكاكولا أرينا ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.
واستهل الفريق عطلة نهاية الأسبوع بفوز مميز في إسطنبول على حساب أنادولو إفيس بنتيجة 76-80 مساء الجمعة، قبل أن ينتقل إلى بودغوريتسا ليواصل نتائجه المثالية في الدوري الأدرياتيكي، محققاً فوزاً مستحقاً على إس سي ديربي بنتيجة 67-80.
وجسدت هاتان النتيجتان خارج الديار محطة مفصلية في مسيرة الفريق هذا الموسم، عقب أول خسارة له على أرضه أمام مكابي رابيد تل أبيب.
وشهدت مواجهة الجمعة في الدوري الأوروبي اختباراً حقيقياً لصلابة فريق دبي لكرة السلة، حيث كان متأخراً بفارق من رقمين في منتصف الربع الثالث، قبل أن يعود بأسلوب هادئ ومنضبط، محافظاً على تركيزه في ربع أخير حاسم. وقدم ماكينلي رايت أداءً لافتاً، مؤكداً مكانته كأحد أبرز ركائز الفريق في موسمه الأول معهم. كما مثّل هذا الفوز ثاني انتصار للفريق خارج أرضه في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وكلاهما تحقق في مدينة إسطنبول.
وبعد أقل من 48 ساعة، تحوّل التركيز إلى منافسات الدوري الأدرياتيكي، حيث واصل فريق دبي لكرة السلة انطلاقته المثالية في المجموعة الأولى محققاً فوزه التاسع على التوالي. وأمام إس سي ديربي في بودغوريتسا، امتص الفريق ضغط البداية قبل أن يفرض سيطرته تدريجياً بفضل الانضباط الدفاعي والتنفيذ الفعّال. وشكّل التفوق الواضح بعد الاستراحة الفاصل في المباراة، ما أتاح للفريق إدارة الدقائق الأخيرة بثقة والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم كالفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في الدوري.
ويعود فريق دبي لكرة السلة سريعاً إلى الديار لخوض مواجهة احتفالية مرتقبة ضمن منافسات الدوري الأوروبي، حيث يستضيف الثلاثاء العملاق الإيطالي إي إيه 7 إمبوريو أرماني ميلانو في صالة كوكاكولا أرينا، في أمسية تعد بمستوى عالمي جديد من كرة السلة في دبي.

أخبار ذات صلة
الرقص الفيجيتالي يشعل اليوم الرابع من «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»
حمدان بن محمد: دبي مستمرة في توفير البيئة المحفزة للابتكار
كرة السلة
دبي
الدوري الأوروبي لكرة السلة
دوري السلة
آخر الأخبار
بترسون تحلق بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز
الرياضة
بترسون تحلق بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز
اليوم 19:00
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
الرياضة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
اليوم 18:50
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
الرياضة
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
اليوم 18:45
أنشطة خارجية
علوم الدار
«الأرصاد»: مناخ الإمارات والأجواء الشتوية يناسبان مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية
اليوم 18:40
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
الرياضة
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©