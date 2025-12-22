انتصار مزدوج لـ«دبي لكرة السلة» في الدوري الأدرياتيكي



دبي (الاتحاد)

اختتم فريق دبي لكرة السلة أسبوعاً استثنائياً خارج أرضه بتحقيق انتصارين بارزين على الساحة الأوروبية، قبل خوض الجولة الـ18 في صالة كوكاكولا أرينا ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.

واستهل الفريق عطلة نهاية الأسبوع بفوز مميز في إسطنبول على حساب أنادولو إفيس بنتيجة 76-80 مساء الجمعة، قبل أن ينتقل إلى بودغوريتسا ليواصل نتائجه المثالية في الدوري الأدرياتيكي، محققاً فوزاً مستحقاً على إس سي ديربي بنتيجة 67-80.

وجسدت هاتان النتيجتان خارج الديار محطة مفصلية في مسيرة الفريق هذا الموسم، عقب أول خسارة له على أرضه أمام مكابي رابيد تل أبيب.

وشهدت مواجهة الجمعة في الدوري الأوروبي اختباراً حقيقياً لصلابة فريق دبي لكرة السلة، حيث كان متأخراً بفارق من رقمين في منتصف الربع الثالث، قبل أن يعود بأسلوب هادئ ومنضبط، محافظاً على تركيزه في ربع أخير حاسم. وقدم ماكينلي رايت أداءً لافتاً، مؤكداً مكانته كأحد أبرز ركائز الفريق في موسمه الأول معهم. كما مثّل هذا الفوز ثاني انتصار للفريق خارج أرضه في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وكلاهما تحقق في مدينة إسطنبول.

وبعد أقل من 48 ساعة، تحوّل التركيز إلى منافسات الدوري الأدرياتيكي، حيث واصل فريق دبي لكرة السلة انطلاقته المثالية في المجموعة الأولى محققاً فوزه التاسع على التوالي. وأمام إس سي ديربي في بودغوريتسا، امتص الفريق ضغط البداية قبل أن يفرض سيطرته تدريجياً بفضل الانضباط الدفاعي والتنفيذ الفعّال. وشكّل التفوق الواضح بعد الاستراحة الفاصل في المباراة، ما أتاح للفريق إدارة الدقائق الأخيرة بثقة والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم كالفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في الدوري.

ويعود فريق دبي لكرة السلة سريعاً إلى الديار لخوض مواجهة احتفالية مرتقبة ضمن منافسات الدوري الأوروبي، حيث يستضيف الثلاثاء العملاق الإيطالي إي إيه 7 إمبوريو أرماني ميلانو في صالة كوكاكولا أرينا، في أمسية تعد بمستوى عالمي جديد من كرة السلة في دبي.