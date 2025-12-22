سيل جي بي ومبادلة يعززان «رياضة الشباب» بـ 6100 مشارك



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت سيل جي بي، بالشراكة مع شركة مبادلة للاستثمار، عن حصاد موسم 2025 من مبادرات «سيل جي بي إنسباير» التي امتدّت من أبوظبي إلى عدد من المدن حول العالم، مؤكدةً حجم التفاعل الذي حققته البرامج الموجهة للشباب.

وخلال الموسم، تجاوز عدد المشاركات الشبابية عالمياً 11300 مشاركة، بينها أكثر من 6100 طالب وطالبة في منطقة أبوظبي وحدها، ضمن مبادرات صُممت لتمنح الجيل القادم مساحة أوسع للتعلم والتجربة وبناء الثقة، وصولاً إلى إعداد رياضيين ومبتكرين وصنّاع تغيير قادرين على ترك أثرهم.

وتؤكد هذه النتائج تقدّماً واضحاً في التزام الجهتين بدعم الشباب وتمكينهم، وتحويل الحماس والفضول إلى مهارات وفرص حقيقية تمتد لما بعد خط النهاية.

وكانت أبرز محطة هذا العام ضمن مبادرات «إنسباير» إطلاق برنامج «ويفز أوف ذا فيوتشر»، وهو برنامج مدرسي قدّمته سيل جي بي بالتعاون مع مبادلة. ومن خلاله تعرّف آلاف الطلبة من عمر 8 إلى 24 عاماً إلى رياضتي «الفويل» و«الوينج فويل»، وهما من أسرع الرياضات المائية نمواً عالميًا، عبر أنشطة وتجارب عملية تقرّبهم من هذه الرياضات بشكل مباشر.

وامتدّ البرنامج عبر 4 مدارس في المنطقة، ضمن أهداف الشراكة طويلة المدى لزيادة الإقبال على الإبحار بين الناشئة، وتوسيع فرص ممارسة الرياضات المائية، وبناء قاعدة قوية لمستقبل رياضات «الفويل» وجمهورها في دولة الإمارات.

استقطب البرنامج 6102 طالب وطالبة عبر التجمعات المدرسية وحصص التربية البدنية، وعرّفهم على عوالم الرياضة والتقنية والابتكار والاستدامة. وبدأت التجربة بعروض تفاعلية أتاحت للطلبة التعامل مباشرة مع معدات «الوينج فويل»، قبل أن ينتقلوا إلى «أسبوع فيوتشر فويلرز» للمشاركة في حصص تدريب على الماء داخل «ذا كلوب»، بإشراف مدربين من «أرمسترونج» الشريك والمورّد الرسمي لـ«الوينج فويل» لدى سيل جي بي.

كما شارك الطلبة في «تحدي سيل جي بي إنسباير للجيل القادم»، وقدّموا أفكاراً مبتكرة للاستدامة عبر نماذج لقوارب «إف 50» مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، أو مجسّمات «ديوراما» مستوحاة من موضوعات التنوع الحيوي. واختُتمت الرحلة بدعوتهم إلى «ستيم سيتي»، وهي مساحة خاصة داخل الموقع التقني لسباقات سيل جي بي، تُظهر للشباب ما الذي يجعل هذه السباقات مختلفة فعلاً، من خلال أنشطة علمية تفاعلية تقرّب لهم الفكرة بطريقة ممتعة وملموسة.

وصرّح برايان لوت، رئيس الاتصال المؤسسي في شركة مبادلة للاستثمار: «نفخر بإطلاق برنامج «ويفز أوف ذا فيوتشر» للمدارس بالشراكة مع سيل جي بي، وبدعم من اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي أبوظبي للإبحار. هذا التعاون يعبّر عن قوة شراكاتنا، وعن التزامنا المستمر بتمكين الجيل القادم، عبر برنامج يجمع بين الجانب العلمي والتطبيق العملي لرياضة «الوينغ فويل» بطريقة ممتعة وقريبة من الطلبة».

وأضاف: «نجاح هذا الموسم يوضح متانة شراكتنا وما يمكن أن تحققه على أرض الواقع. نحن فخورون بما أنجزناه مع سيل جي بي، ونتطلع إلى مواصلة تطوير هذه المنصة وتوسيعها، وتعزيز الإرث الذي نبنيه معًا من أجل الأجيال القادمة».

منذ إطلاق «سيل جي بي إنسباير» في أكتوبر 2025، يواصل البرنامج توسيع حضوره دوليًا، عبر أنشطة ومبادرات تُقدَّم في المدن التي تستضيف جولات موسم 2025. وقد سجّل هذا الموسم رقمًا لافتًا بلغ 11,383 مشاركة حول العالم.