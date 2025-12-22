طنجة.. لوحة فنية تعكس ألوان القارة السمراء

الرباط (د ب أ)

بعد ساعات قليلة من الافتتاح الباهر لكأس أمم أفريقيا، الذي شهدته العاصمة الرباط، بدأت طنجة تعيش على وقع حمى كرة القدم، حيث يمتزج عبق تاريخها بروح الفخر القاري، تأهباً لأولى مباريات «مجموعة الموت» على أرضها غداً الثلاثاء.

وتحولت شوارع مدينة البوغاز من أزقة المدينة العتيقة التاريخية، وصولاً إلى الكورنيش الحديث، إلى لوحة فنية تعكس ألوان القارة السمراء، حيث بات حضور الجماهير السنغالية لافتاً للأنظار بقمصانهم الخضراء والصفراء والحمراء، وهم يملأون المقاهي والساحات العامة بالأهازيج والتوقعات المتفائلة.

وإلى جانبهم، احتشد الصحفيون من أنحاء المعمورة كافة، متخذين من طنجة مقراً لتغطية واحدة من أهم محطات البطولة، بينما تزينت الطرقات الرئيسة بالأعلام الوطنية، وشعارات كأس أمم أفريقيا في نسخته الخامسة والثلاثين، مع هيمنة واضحة لألوان المنتخب المغربي «أسود الأطلس» التي تعكس اعتزازاً محلياً بمدينة تعشق كرة القدم حتى النخاع.

وفي قلب هذه الاستعدادات، يقف الملعب الكبير بطنجة شاهداً على طموحات المغرب الرياضية الكبرى، فهذه التحفة المعمارية التي تقع جنوب غرب المدينة، تعد من أبرز الصروح الرياضية بسعة تصل إلى 68 ألف مقعد، ومرافق مجهزة بأحدث الوسائل للإعلام وكبار الشخصيات.

ومنذ افتتاحه عام 2011، نال الملعب سمعة دولية مرموقة باستضافته أحداثاً عالمية مثل كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، واليوم يضع اللمسات الأخيرة، والترتيبات الأمنية لضمان تقديم نسخة استثنائية على المسرح القاري، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي القريب من مطار ابن بطوطة الدولي وشبكات النقل الحيوية.

وستكون طنجة محوراً حاسماً في البطولة، حيث تستضيف ثلاث مباريات في المجموعة الرابعة، تستهلها بمواجهة السنغال وبتسوانا غداً الثلاثاء، تليها لقاءات تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين، ولن تتوقف الإثارة عند دور المجموعات، بل ستمتد لتشمل مباراة في دور الستة عشر، وأخرى في دور الثمانية، وصولاً إلى استضافة إحدى مباريات نصف النهائي المرتقبة التي ستجذب أنظار الملايين عبر شاشات التلفزيون حول العالم.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر، تواصل طنجة سحر زوارها بشخصيتها الفريدة التي تمزج بين أفريقيا وأوروبا، حيث يجد المشجعون أنفسهم غارقين في جمال السوق الكبير والسوق الصغير، أو مستمتعين بنزهة على الكورنيش حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي.

ومع وجود شبكة نقل متطورة يقودها قطار «البراق» فائق السرعة والميناء الحيوي، حيث تحولت المدينة إلى بوابة طبيعية للمشجعين القادمين من كل حدب وصوب، ما أنعش الحركة السياحية في الفنادق والمطاعم، وأضفى طابعاً احتفالياً يعزز الاقتصاد المحلي.

ومع استعداد «أسود التيرانجا» لقص شريط مبارياتهم، تقف طنجة شامخة، لا كمجرد مدينة مضيفة، بل واجهة حية تجسد شغف المغرب بكرة القدم والحب المشترك الذي يجمع القارة السمراء حول اللعبة الأكثر شعبية.