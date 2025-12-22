الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أمم أفريقيا 2025.. بتسوانا تتحدى خبرة السنغال

أمم أفريقيا 2025.. بتسوانا تتحدى خبرة السنغال
22 ديسمبر 2025 14:49

الرباط (د ب أ)
يحتضن الملعب الكبير بمدينة طنجة المغربية مشهداً كروياً يختزل الفوارق الشاسعة في القارة السمراء، حين يلتقي المنتخب السنغالي المدجج بالنجوم مع نظيره البتسواني صاحب التاريخ المتواضع، غداً الثلاثاء في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب. هذه المواجهة هي الأول تاريخياً بين الطرفين في كأس أمم أفريقيا، والثالثة على مستوى كافة المسابقات، بعد فوز أسود التيرانجا في المواجهتين السابقتين على بوتسوانا بنتيجة 2/صفر و3/صفر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2015.
وتأتي المباراة في وقت يسعى فيه «أسود التيرانجا» لاستعادة بريقهم المفقود في النسخة الأخيرة، بينما تحاول بوتسوانا الصمود أمام إعصار هجومي لا يرحم.
وتأتي السنغال إلى المغرب وفي جعبتها تاريخ مرعب وسجل دفاعي هو الأقوى في القارة، فمنذ عام 2017، حافظ الفريق على نظافة شباكه في 15 مباراة من أصل 22 خاضها في النهائيات، ولا يتوقف التفوق السنغالي عند الدفاع فحسب، بل يمتلك الفريق سجلاً هائلاً في مبارياته الأولى في البطولة القارية، إذ لم يتذوق الفريق طعم الهزيمة في أولى مبارياته بكأس أمم أفريقيا سوى مرتين طوال 18 مشاركة تاريخية، وحقق الفوز في مباراته الافتتاحية في النسخ الخمس الأخيرة. هذا الاستقرار جعل منتخب السنغال أحد المرشحين الدائمين للقب، خاصة مع عودته القوية وتأهله لمونديال 2026 للمرة الرابعة، محققاً نتائج لافتة في عام 2025، منها الفوز على إنجلترا بثلاثية واكتساح كينيا بثمانية أهداف نظيفة.
على الجانب الأخر، يواجه منتخب بوتسوانا مهمة شاقة في رحلة العودة لكأس أمم أفريقيا بعد غياب دام 13 عاماً، إذ ما زال يبحث عن انتصاره الأول تاريخياً في البطولة، بعدما خسر جميع مبارياته في ظهوره الوحيد عام 2012.
ورغم «الصلابة النسبية» التي أظهرها الفريق في التصفيات بانتزاع تعادلات من مصر وموريتانيا، فإن حصيلته التهديفية الهزيلة بتسجيله 4 أهداف فقط، تضعه في موقف حرج أمام دفاع سنغالي صلب لم يستقبل سوى هدف واحد في سبع مباريات أخيرة بدور المجموعات.

