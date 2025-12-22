الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كيريوس ينتظر «الدعوة» للمشاركة في أستراليا للتنس

كيريوس ينتظر «الدعوة» للمشاركة في أستراليا للتنس
22 ديسمبر 2025 14:56

ملبورن(د ب أ)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، منح أربع بطاقات دعوة «ويلد كارد» للاعبين محليين للمشاركة في نسخة 2025، وهم بريسيلا هون، ورينكي هيجيكاتا، وتاليا جيبسون، وتايلا بريستون، لينضموا بذلك إلى ثمانية رجال وثماني سيدات من أستراليا في القرعة الرئيسة. تصدرت بريسيلا هون القائمة بعد موسم متميز شهد دخولها قائمة أول 100 مصنفة على العالم، ووصولها للدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينج ميدوز". كما حافظ هيجيكاتا على وجوده للعام الرابع توالياً، فيما جاء اختيار الموهبتين الشابتين جيبسون، وبريستون بعد قفزة نوعية في تصنيفهما العالمي ومشاركاتهما الدولية.
في المقابل، لا يزال النجم الأسترالي نيك كيريوس ينتظر قراراً بشأن مشاركته في البطولة التي تنطلق في 18 يناير، حيث لم يحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة الكبرى حتى الآن، رغم نيله بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة برزبين الدولية مطلع الشهر ذاته.
ويغيب كيريوس عن الملاعب منذ فترة طويلة، حيث لم يخض سوى ست مباريات في ثلاث سنوات بسبب توالي إصابات الركبة والمعصم.

