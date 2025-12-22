الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بايرن يلتقط الأنفاس في التوقف الشتوي

بايرن يلتقط الأنفاس في التوقف الشتوي
22 ديسمبر 2025 15:02

ميونيخ(د ب أ)
يبدأ نادي بايرن ميونيخ فترة التوقف الشتوي، وهو في قمة مستوياته الفنية، محققاً حصيلة هائلة بلغت 22 انتصاراً في 25 مباراة خاضها هذا الموسم. ورغم الهيمنة الواضحة للنادي البافاري وتصدره للدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، لكنه يأمل في استغلال فترة التوقف الشتوية لاستعادة لاعبيه المصابين، بعدما اضطر لخوض مواجهته الأخيرة ضد هايدنهايم بقائمة محدودة للغاية من اللاعبين المتاحين.
واكتسح بايرن فريق هايدنهايم برباعية، تزامناً مع تسجيل النجم الإنجليزي هاري كين لرقم قياسي تاريخي، إذ أصبح أسرع لاعب في تاريخ البوندسليجا يصل إلى 100 مساهمة تهديفية، خلال موسمين ونصف الموسم فقط، ما يجعله العنصر الأهم في مساعي المدرب فينست كومباني لتحقيق الثلاثية (البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا). لكن بايرن يعاني أزمة غيابات وصفها كومباني بأنها تشبه ظروف أزمة كورونا، حيث افتقد الفريق جهود مانويل نوير وجوشوا كيميتش وجمال موسيالا بسبب الإصابات، بالإضافة إلى غيابات أخرى مفاجئة بسبب المرض طالت ألكسندر بافلوفيتش وساشا بوي.
ويتطلع العملاق البافاري إلى عودة معظم المصابين مع استئناف المنافسات في 11 يناير المقبل بمواجهة فولفسبورج، وخاصة فيما يخص جمال موسيالا الذي غاب لفترة طويلة بسبب إصابته بكسر في الساق.

