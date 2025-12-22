شرطة أبوظبي تقدّم ورشة توعوية حول برنامج النقاط المرورية



أبوظبي (الاتحاد)

قدّم قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - منطقة الظفرة في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي، ورشة توعوية لزوّار وجمهور مهرجان ليوا الدولي 2026 (تل مرعب)، في مسرح حديقة البلدية، بهدف تعزيز مستوى الوعي المروري للجمهور.

وركّزت الورشة على السلوك المروري السليم وأهمية الالتزام بقوانين السير والمرور ودوره في الحدّ من الحوادث والإصابات.

وأكد العميد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن المشاركة عكست التزام شرطة أبوظبي بدعم الأولوية الاستراتيجية (أمن الطرق) من خلال نشر ثقافة السلامة المرورية، وتوفير ورش توعوية أسهمت في الارتقاء بسلوك زوّار المهرجان من السائقين والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

وشهدت الورشة التوعوية تفاعلًا وإقبالاً واسعاً من زوّار وجمهور المهرجان، الذين أعربوا عن تقديرهم لما أسهمت به في رفع مستوى الوعي المروري وتوضيح آليات الاستفادة من برامج النقاط المرورية، بما يعزّز سلامة الطريق، ويواكب احتياجات أفراد المجتمع.