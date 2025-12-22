الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شرطة أبوظبي تنفّذ خطة متكاملة لتأمين سباق «بايك أبوظبي جران فوندو»

شرطة أبوظبي تنفّذ خطة متكاملة لتأمين سباق «بايك أبوظبي جران فوندو»
22 ديسمبر 2025 16:15
22 ديسمبر 2025 16:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت شرطة أبوظبي خطةً أمنيةً ومروريةً متكاملة لتأمين سباق «بايك أبوظبي جران فوندو»، في إطار حرصها على ضمان سلامة المشاركين والجمهور، وإنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى، وفق أعلى المعايير الأمنية والتنظيمية.
وشملت الخطة انتشاراً مكثّفاً للدوريات الشرطية وفرق المرور على امتداد مسار السباق الذي انطلق من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وانتهى عند مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، لمسافة إجمالية بلغت 150 كيلومتراً، وذلك لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابها، وتأمين مواقع الانطلاق والوصول، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يعزّز سلامة المشاركين.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الخطة جاءت ثمرة تنسيق متكامل مع الجهة المنظمة والشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة تسهم في نجاح السباق، وتعكس الجاهزية العالية للأجهزة الشرطية في إدارة وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.
كما أولت شرطة أبوظبي أهمية خاصة لتوعية الجمهور ومستخدمي الطرق بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية والتحويلات المؤقتة، مشيدة بتعاون أفراد المجتمع واستجابتهم، الأمر الذي أسهم في سير السباق بسلاسة ودون تسجيل حوادث تُذكر.
وتأتي هذه الجهود ضمن التزام شرطة أبوظبي بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تعزّز نمط الحياة الصحي، وترسّخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة وآمنة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية على المستويين الإقليمي والعالمي.

