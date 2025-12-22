الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخبنا الوطني يتراجع مركزاً في تصنيف الفيفا

منتخبنا الوطني يتراجع مركزاً في تصنيف الفيفا
22 ديسمبر 2025 16:12

معتز الشامي (أبوظبي)
تراجع منتخبنا الوطني إلى الترتيب الـ68 عالمياً والعاشر آسيوياً في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد أيام قليله من حصوله على برونزية كأس العرب التي أقيمت في الدوحة واختتمت يوم الخميس الماضي.
ولم يتقدم منتخبنا الوطني في التصنيف كما كان متوقعاً، في ظل النتائج السلبية التي حصدها تحت قيادة الروماني كوزمين، حيث اكتفى في كأس العرب بفوز وحيد علي الكويت فيما تخطى الجزائر بركلات الترجيح، بينما تعادل مع نظيره المصري وخسر أمام الأردن والمغرب
وأنهى"الأبيض" مشواره في التأهل إلى كأس العالم بعد فرصتين، وبالتالي باتت أمام منتخبنا خطة الإعداد فقط لكأس آسيا في السعودية والذي يقام مطلع 2027.
وينتظر أن تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة اجتماعاً مع جهاز المنتخب، لبحث تقارير مشاركة الأبيض في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وما تعرض له المنتخب، بالإضافة لاستعراض تقارير مشاركة منتخبنا في كأس العرب، ومن ثم رفع تقاريرها لمجلس إدارة الاتحاد.

 

