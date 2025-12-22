الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شرط يعيد تير شتيجن إلى «المانشافت» في المونديال

شرط يعيد تير شتيجن إلى «المانشافت» في المونديال
22 ديسمبر 2025 16:16

برلين(د ب أ)
أعرب رودي فولر، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، عن ترحيبه بعودة حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، لكنه وجه له رسالة واضحة، مفادها أن المشاركة بانتظام في المباريات هي الشرط الأساسي للتواجد في قائمة "المانشافت" في مونديال 2026 بأميركا وكندا والمكسيك.
وتسلم تير شتيجن راية الحارس الأول لمنتخب ألمانيا بعد اعتزال مانويل نوير دولياً، لكن لعنة الإصابات والأزمات الداخلية في نادي برشلونة حدت من طموحاته، ورغم عودته للمشاركة في فوز فريقه الأسبوع الماضي ببطولة كأس ملك إسبانيا، شدد فولر في تصريحاته لمجلة "كيكر شبورتس" اليوم الاثنين على ضرورة مشاركة الحارس بصفة مستمرة، سواء استمر في برشلونة أو انتقل لناد آخر في يناير المقبل، لضمان استغلال فرصته التاريخية في حراسة مرمى ألمانيا في كأس العالم بعد سنوات طويلة من التواجد كبديل لنوير.
وأثنى فولر الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 1990 على الانطلاقة الصاروخية للمهاجم الشاب نيك فولتمايد، الذي انتقل من شتوتجارت إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صفقة ضخمة بلغت 80 مليون يورو، مشيراً إلى أن تسجيله 7 أهداف في 14 مباراة جعل من هذا المبلغ "صفقة رابحة" نظراً لمهارته الاستثنائية. وفيما يتعلق بسقف طموحات المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب يوليان ناجلسمان في المونديال، ألمح فولر إلى أن الوصول لدور الثمانية قد يعد نجاحاً، معتبراً أن الأمر يعتمد على الأداء داخل الملعب، خاصة في ظل قوة منتخبي فرنسا وإنجلترا.

