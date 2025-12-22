الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ليفربول يخشى كابوس إصابة إيزاك
22 ديسمبر 2025 16:19

ليفربول (أ ف ب)
ينتظر ليفربول حامل اللقب نتائج الفحوصات التي يخشى أن تؤكد إصابة مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، بكسر في الساق تعرّض له خلال الفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفقاً لما أفادت به تقارير، الاثنين.
وأصيب المهاجم السويدي القادم إلى «الريدز» بصفقة قياسية خلال تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه (2-1) السبت في لندن، إثر تدخّل من مدافع توتنهام، الهولندي ميكي فان در فين.
ولم يستطع إيزاك (26 عاماً) الذي دخل في الشوط الثاني كبديل، الاحتفال مع زملائه وغادر الملعب وسط انزعاج واضح.
وأقرّ مدرب ليفربول، الهولندي أرني سلوت، بأن الإصابة «لا تبدو شيئاً جيداً».
وأوضح: «إذا كان اللاعب لا يحاول حتى العودة، فهذا عادة ليس بالأمر الجيد، لكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك».
وأضاف: «هذا مجرد شعور داخلي وليس شيئاً طبياً... دعونا نكن أقل سلبية في الوقت الحالي. لا نعرف بعد. نأمل أن يعود معنا قريباً».
وأفادت تقارير صادرة عن «ذي أتلتيك» و«سكاي سبورتس» الاثنين بأن ليفربول يخشى بأن إيزاك قد تعرّض لكسر في الساق، ما يعني غيابه لفترة طويلة.
واجه إزاك بداية بطيئة في «أنفيلد»، حيث سجّل ثلاثة أهداف في 16 مباراة خاضها منذ انتقاله من نيوكاسل مقابل 168 مليون دولار أميركي في رقم قياسي بريطاني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.
وتُشكّل إصابة المهاجم السويدي نكسة إضافية لسلوت، في ظل انشغال مهاجمه النجم محمد صلاح بالمشاركة مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا، وعدم جاهزية الهولندي كودي خاكبو حتى مطلع العام الجديد بسبب إصابة عضلية.
ويتبقّى لسلوت خياران في الهجوم، هما الفرنسي أوجو إيكيتيكيه الذي سجّل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، والإيطالي فيديريكو كييزا قليل المشاركات.
ويحتل ليفربول حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز بعد سلسلة من خمس مباريات بلا هزيمة.

