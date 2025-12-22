5 نجوم ينضمون إلى «دبي ديزرت كلاسيك» قبل شهر من ضربة البداية



دبي (الاتحاد)

انضم خمسةُ نجومٍ آخرين إلى التشكيلة الأساسية لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026، ما يجعل نسخة هذا العام، التي تقام في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الأفضل على الإطلاق.

سينضم كل من رايان فوكس الفائز مرتين بجولة PGA الأميركية، وبادريج هارينجتون الذي حصد ألقاب ثلاث بطولات كبرى، وخواكين نيمان أبرز لاعبي جولة ليف، ونيكولاي هوجارد بطل كأس رايدر لعام 2023، والنجم الصاعد توم ماكيبين، إلى نخبة من اللاعبين المتميزين في أولى بطولات سلسلة رولكس ضمن السباق إلى دبي 2026.

يتنافس الخماسي إلى جانب حامل اللقب تيريل هاتون، والبطل الحالي لبطولة الماسترز الفائز أربع مرات ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك روري ماكلروي، وبطل كأس فيديكس تومي فليتوود، والفائز ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 2022 فيكتور هوفلاند، والمصنّف الأول عالميّاً سابقاً داستن جونسون، وبطل بطولة بريطانيا المفتوحة شين لوري.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «لم يتبقَّ سوى شهر واحد، ويزداد الحماس كلما اقتربنا من النسخة السابعة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي توحي بأنها ستكون بطولة استثنائية، فنحن أمام رايان، وبادريج، وخواكين، ونيكولاي، وتوم، الذين هم صفوة لاعبي الجولف المعاصرين، ومن بينهم أبطال راسخون ونجوم صاعدة تسطر نجاحها في صفحات جولات المحترفين، هذا إلى جانب الأسماء العالمية، التي تم تأكيد مشاركتها في يناير، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم أسبوع مميّز من المنافسة والترفيه لجماهيرنا».

شهد عام 2025 تألقاً مبهراً للاعب النيوزيلندي رايان فوكس في جولة PGA، حيث حقق انتصارات في بطولتَي ميرتل بيتش كلاسيك وRBC الكندية المفتوحة اللتين لم يفصلهما عن بعضهما سوى بضعة أسابيع، ويأتي اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، الذي فاز ببطولة BMW PGA الرئيسية في وينتورث عام 2023 ليضيف أربعة ألقاب حصدها في جولة دي بي ورلد ليسجل ضربات قوية للكرة في ملعب المجلس.

لا يحتاج اللاعب الأيرلندي بادريج هارينجتون إلى تعريف، فهو عضو قاعة مشاهير الجولف العالمية الذي فاز ببطولة بريطانيا المفتوحة مرتين متتاليتين عامَي 2007 و2008، ثم أعقبها بفوز لاحق في بطولة PGA في صيف ذلك العام، ليصبح أول أوروبي يحرز ألقاباً متتالية في البطولات الكبرى منذ عام 1930، ويواصل اللاعب البالغ من العمر 54 عاماً، الذي قاد فريق أوروبا في كأس رايدر 2021 المنافسة على أعلى المستويات، ليفوز ببطولتين كبيرتين لفئة المحترفين كبار السن عام 2025.

يصل التشيلي خواكين نيمان إلى دبي بصفته واحداً من أبرز لاعبي الغولف في العالم، فقد قدَّم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً موسماً استثنائيّاً في جولة ليف، محققاً خمسة انتصارات فردية في أربع قارات، ما رسَّخ مكانته في أوساط اللعبة بصفته لاعباً جديراً بالفوز في أي مكان في العالم، وقد بهر نيمان -الفائز مرتين ببطولة PGA Tour والمصنّف الأول عالميّاً في السابق للهواة- الجميعَ باحتلاله المركز الرابع مناصفةً في مشاركته الأولى في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عام 2024.

يَعرِف الدنماركي نيكولاي هوجارد -الذي كان ضمن فريق لوك دونالد الأوروبي الفائز بكأس رايدر في ملعب ماركو سيموني عام 2023- طريقَه إلى الفوز في دبي، بعد أن تُوِّج ببطولة جولة دي بي ورلد في ملعب جميرا للغولف بفضل سلسلة من ضربات بيردي الخاطفة في النصف الثاني من الملعب في وقت لاحق من العام نفسه، وقد حفر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وشقيقه التوأم راسموس تاريخهما بأنامل من ذهب عام 2025، ليصبحا أول توأمين يتنافسان معاً في بطولة الماسترز.

خطف توم ماكيبين البالغ من العمر 22 عاماً الأنظار منذ فوزه ببطولة بورش الأوروبية المفتوحة خلال موسمه الأول في جولة دي بي ورلد في عام 2023، وقد أثار اللاعب الأيرلندي الشمالي -الذي ينتمي إلى نادي هوليوود للجولف وهو النادي نفسه الذي ينتمي إليه ماكلروي- إعجابَ الجميع باحتلاله المركز السادس مناصفةً في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025، ويعود الآن بخطى ثابتة إلى نادي الإمارات للجولف متطلعاً إلى مواصلة هذا الأداء.