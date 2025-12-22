الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية

اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
22 ديسمبر 2025 18:30

 
دبي (الاتحاد)
اختُتمت منافسات حلبة يو تي في ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط مشاركة كبيرة ومستويات تنافسية قوية، عكست حجم الاهتمام المتزايد بهذه الفئة، وما تشهده من تطور ملحوظ على مستوى الأداء والتنظيم.
وأسفرت نتائج فئة UTV من دون توربو عن فوز المتسابق راشد مبارك القمزي بالمركز الأول بزمن 106,420 ثانية، فيما حلّ المتسابق محمد غلزار إبراهيم من الهند في المركز الثاني بزمن 106,990 ثانية، وجاء ثالثاً المتسابق حمد خلفان القمزي بزمن 112,960 ثانية، بعد سباق حافل بالإثارة والندية.
وفي فئة UTV توربو، تمكّن المتسابق راشد مبارك القمزي من إحراز المركز الأول بزمن 103,080 ثانية، بينما جاء حمد خلفان القمزي في المركز الثاني بزمن 104,060 ثانية، وحلّ ثالثاً المتسابق محمد غلزار إبراهيم من الهند بزمن 105,350 ثانية، في منافسة قوية شهدت تقارباً في الأزمنة وأداءً مميزاً من المشاركين.
وأكدت منافسات فئتي توربو وبدون توربو النجاح الكبير الذي تحققه بطولات الـUTV ضمن مهرجان ليوا الدولي، سواء من حيث حجم المشاركة أو المستوى الفني، لتواصل الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان تقديم صورة متكاملة تجمع بين الحماس الرياضي والتنظيم الاحترافي، وتعزّز من مكانة ليوا كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى.

