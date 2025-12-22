بترسون تحلق بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز



كلباء (الاتحاد)

توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، الفارسة السويدية أنتونيا بترسون، بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم 2025، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية ضمن مهرجان الشارقة كلباء السابع للفروسية، وجرت فعاليات منافساتها على الميدان الرملي بشاطئ كلباء.

وعقب تتويجه الفائزين، قال الشيخ هيثم بن صقر القاسمي: نفخر بما تشهده كلباء من أحداث رياضية مهمة، وتعتبر بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز من أهمها، مضيفاً أن دورات البطولة تشهد تطوراً متتالياً منذ انطلاقتها الأولى، وترفيع تصنيفها الدولي إلى فئة الثلاث نجوم دليل على نجاحها وقوة منافساتها فأصبحت أكثر جاذبية لمشاركة نخبة فرسان القفز من دول كثيرة، وتأتي البطولة انسجاماً مع ما تشهده الإمارات من فعاليات رياضية ناجحة، لاسيما عموم أنشطة الفروسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمق تراثنا الإماراتي، والعربي عموماً.

جاءت منافسة جائزة لونجين الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس 27 فارساً وفارسة على جائزتها الكبرى المقدمة من لونجين بقيمة 60 ألف يورو، وتألق 3 فرسان في الجولة الرئيسة، وأكملوها دون خطأ ضمن الزمن المسموح (72 ثانية)، والمصمم مسارها بـ12 حاجزاً، بينها حاجز مركب ثنائي، وآخر ثلاثي، ما يتطلب من الفارس تنفيذ 15 قفزة على صهوة الجواد، في حين وقف الزمن حجر عثرة أمام أحلام 3 آخرين، ومنعهم من الانتقال إلى جولة التمايز برصيد نقطة جزاء واحدة فقط! وتجدد التنافس في جولة التمايز بين فرسان الأداء النظيف دون خطأ، وصمم مسارها بـ7 حواجز، واحد منها ثنائي، ليصبح المطلوب تنفيذ 8 قفزات من العيار الثقيل (150 سم)، ضمن زمن مسموح قدره 47 ثانية.

وفازت باللقب السويدية أنتونيا بترسون والفرس «كوم فوس» (10 سنوات)، بزمن بلغ 34.04 ثانية، وحل فارسنا الشاب حميد خليفة المهيري، والجواد «فونستي في دي هيفنك» (11 سنة) من إسطبلات الشراع، في المركز الثاني في زمن بلغ 34.50 ثانية.

وأحرز الفارس الأوزبكي عبد الرحمن عبدلاييف مع جواده «أوتو فان» صدارة المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى المقدمة من لونجين، فيما فاز فارسنا الناشئ حمد النعيمي، والفرس «ديلفين فون روشراث زد» بجائزة اتحاد الفروسية لمنافسة المرحلتين الدولية فئة النجمة الواحدة.