الرئيسي رئيساً للاتحاد الخليجي للشطرنج

دبي (وام)

فاز أحمد علي الرئيسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان للشطرنج، برئاسة الاتحاد الخليجي للشطرنج للدورة 2026-2027، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي للعبة، الذي عُقد عن بُعد، كما فاز محمد عبدالله الكعبي بمنصب الأمين العام.

وقررت الجمعية العمومية إسناد استضافة مقر الاتحاد الخليجي للشطرنج إلى الإمارات لمدة عامين، وفقاً للوائح المنظمة لعمل الاتحاد، خلفاً للمملكة العربية السعودية.

وترأّس الاجتماع، الذي عُقد عن بُعد، عادل العميري عضو مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للشطرنج، بحضور رؤساء اتحادات دول مجلس التعاون الخليجي، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج.

وأعرب أحمد الرئيسي عن شكره وتقديره لوزارة الرياضة على دعمها المستمر، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في النجاحات التي تحققها الرياضة الإماراتية، ويسهم في تعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما وجّه الشكر إلى اتحاد الإمارات للشطرنج على الثقة والدعم، مشيراً إلى أن تولي الإمارات رئاسة الاتحاد الخليجي يمثل مسؤولية كبيرة، وفرصة مهمة لتطوير منظومة الشطرنج الخليجية، من خلال تعزيز العمل المشترك، وتوسيع قاعدة الممارسين، ورفع مستوى البطولات والبرامج الفنية.