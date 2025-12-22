الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المغرب على بُعد خطوة من العشرة الأوائل في التصنيف العالمي

المغرب على بُعد خطوة من العشرة الأوائل في التصنيف العالمي
22 ديسمبر 2025 17:48

 
زيوريخ (د ب أ)
أنهت المنتخبات العربية عام 2025 ببريق استثنائي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر اليوم الاثنين، واعتلى المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية والأفريقية محتلاً المركز 11 عالمياً، عقب تتويجه بلقب كأس العرب 2025 في قطر، ورغم هذا الإنجاز بقي «أسود الأطلس» على بعد خطوة واحدة من دخول نادي العشرة الأوائل، إذ يفصلهم عن المنتخب الكرواتي صاحب المركز العاشر فارق ضئيل جداً لا يتجاوز 0.54 نقطة.
وتقدّم المنتخب الأردني إلى المركز 64 عالمياً، مدفوعاً بوصوله إلى نهائي كأس العرب وتقديمه أداء لافتاً، كما سجل المنتخب الفلسطيني «الفدائي» أعلى ارتقاء من حيث النقاط في هذه النسخة بزيادة بلغت 14.18 نقطة.
وتربعت إسبانيا على عرش الكرة العالمية لتنهي عام 2025 في المركز الأول بالتصنيف متفوقة على الأرجنتين التي جاءت وصيفة، بينما حافظت فرنسا على المركز الثالث. وتكتمل قائمة العشرة الكبار بتواجد إنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا وكرواتيا على الترتيب، في ظل استقرار نسبي للمراكز الـ33 الأولى.
وخطف منتخب كوسوفو الأنظار كأكثر المنتخبات تطوراً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، محققاً قفزة هائلة بـ19 مركزاً ليصل إلى المرتبة 80 عالمياً. وبنهاية هذا العام، حافظت أوروبا على هيمنتها في قائمة الخمسين الأوائل بـ26 منتخباً، تلتها أميركا الجنوبية وأفريقيا بسبعة منتخبات لكل منهما، مما يعكس خريطة القوى الكروية مع اقترابنا من تحديات عام 2026.

 

