الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط

دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط
22 ديسمبر 2025 18:26


دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب البليارد فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولتين معتمدتين ضمن جولة «كيو تور» الشرق الأوسط (Q Tour)، المؤهلة إلى «جولة السنوكر العالمية»، والمقرر إقامتهما في دبي خلال شهر يناير 2026.
وكانت دبي قد استضافت بطولتين سابقتين لهذه الجولة في سبتمبر الماضي، بمشاركة 60 لاعباً من 11 دولة، وأوضح الاتحاد أن البطولة الثالثة ستقام من 20 إلى 23 يناير، فيما تُقام البطولة الرابعة من 24 إلى 27 من الشهر ذاته.
وأشار الاتحاد إلى أن البطولتين تقامان للفئة «المفتوحة»، ومتاحتان للمشاركة أمام اللاعبين من مختلف الجنسيات، على أن يتأهل الفائزان إلى التصفيات النهائية المؤهلة لجولة السنوكر العالمية.

