البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال



أبوظبي (وام)

تستقطب «دورة العاب المستقبل» - أبوظبي 2025، المقامة حالياً في مركز «أدنيك» بمشاركة أكثر من 850 متنافساً من 60 دولة، فئات جديدة، بما يعزز الاستثمار النوعي في القطاع الرياضي، وأكد الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي بالمملكة العربية السعودية إبراهيم البكري أن «دورة ألعاب المستقبل» - أبوظبي 2025 تمثل انطلاقة جديدة نحو الاستثمار في نوعية مختلفة في القطاع الرياضي والذي يجمع بين النشاط البدني والجانب التقني، ما يعد انطلاقة جديدة نحو استثمار بشكل مختلف في هذا القطاع الحيوي.

وقال على هامش مشاركته في فعاليات قمة رياضات الفيجتال، ودورة ألعاب المستقبل المقامة حالياً في «أدنيك»، إن هذا الجانب هو أحد الاستثمارات الواعدة ينتظره مستقبل واعد ومحفز لرجال الأعمال من أجل بناء مستقبل استثماراتهم عليه.

وأضاف: «نفخر بوجود هذا الحدث العالمي في دولة الإمارات الشقيقة، وسط حضور لافت من نخبة المشاركين من جميع أنحاء العالم، ما يؤكد أن هناك مستقبلاً مبهراً لهذا القطاع الذي أصبح في بالغ الأهمية نظراً لتطوره السريع والمتنامي على كافة الصعد وسط تفاعل مجتمعي كبير».

واختتم تصريحه، بالتأكيد على أن مكاسب هذا الحدث متعددة كونه الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويبرز أهمية قطاع جديد ينتظره مستقبل مبهر، ومرشح لأن يكون أحد أبرز مجالات الاستثمار في المرحلة المقبلة.