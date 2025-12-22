بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»



المنامة (الاتحاد)

أطلقت بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف، العد التنازلي لإقامة النسخة الثالثة ضمن روزنامة بطولات «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للجولف لموسم 2026، ومن المقرر أن تقام خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2026، في النادي الملكي للجولف بالبحرين.

وتُعد هذه البطولة، التي تبلغ جوائزها 2.75 مليون دولار، واحدة من سبع بطولات ضمن السلسلة الدولية لجولة دي بي ورلد هذا الموسم، وهي تقام عقب بطولتي دبي إنفيتيشنال وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، أولى بطولات سلسلة رولكس.

وتشهد نسخة عام 2026 من بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف مشاركة أبرز اللاعبين الصاعدين على الساحة العالمية في جولة دي بي ورلد، حيث أكد مارتن كوفرا، الفائز مؤخراً بجائزة السير هنري كوتون لأفضل لاعب مستجد، مشاركته إلى جانب المواهب الصاعدة الأخرى أنخيل أيورا وإلفيس سمايلي.

وصرّح فارس مصطفى الكوهجي، الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، قائلاً: «تُرسّخ بطولة بابكو إنرجيز البحرين مكانة البحرين كوجهة عالمية رائدة في رياضة الجولف، وبمشاركة نخبة من المحترفين من أكثر من 25 دولة الشهر المقبل، ستوفر البطولة حضوراً دولياً مميزاً وتدعم جهودنا الرامية إلى مواصلة تطوير هذه الرياضة في المنطقة».

وأضاف توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: «تشهد بطولة بابكو إنرجيز البحرين نمواً مطرداً، مع زيادة ملحوظة في أعداد الجماهير عاماً تلو الآخر، ووجود العديد من أساطير اللعبة في البطولة، والرغبة لدى المنظمين في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في تنظيم البطولة. يُعد دعم بابكو إنرجيز أمراً بالغ الأهمية لنمو هذا الحدث، ويسعدنا استمرار شراكتهم معنا حتى عام 2026».