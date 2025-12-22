بطولة هدد الحمام تحلق في أجواء مهرجان ليوا الدولي



تنطلق غداً منافسات بطولة هدد الحمام ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة واسعة من الصقارين من مختلف أنحاء الدولة، وتستمر على مدار يومين، في واحدة من البطولات التراثية التي تحظى بحضور كبير واهتمام متزايد.

وتعد بطولة هدد الحمام من أبرز الفعاليات التراثية المصاحبة للمهرجان، لما تمثله من ارتباط وثيق بالإرث الإماراتي الأصيل، وتعكس مهارات الصقارين وقدرة الصقور على السرعة والدقة في المنافسة، وسط تنظيم يراعي أعلى معايير السلامة والانضباط.

وتقام المنافسات وفق لوائح وشروط معتمدة، تضمن تكافؤ الفرص بين المشاركين، وتوفر أجواء تنافسية عادلة، حيث تشهد البطولة متابعة جماهيرية لافتة، في إطار حرص مهرجان ليوا الدولي على الحفاظ على الموروث الشعبي، وتعزيزه لدى الأجيال الجديدة.

وتأتي بطولة هدد الحمام ضمن سلسلة من الفعاليات التراثية والرياضية التي يحتضنها مهرجان ليوا الدولي 2026، التي تجمع بين الأصالة والتنوع، وتؤكد مكانة ليوا وجهة رئيسية للبطولات التراثية الكبرى على مستوى الدولة.