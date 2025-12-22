مدرب كريستال بالاس: الكرة الإنجليزية لا تحترم دوري المؤتمر الأوروبي



لندن (د ب أ)

قال النمساوي أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، إن كرة القدم الإنجليزية لا تظهر الاحترام الكافي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط جدول مزدحم بالمباريات، وانتقد رابطة الأندية الإنجليزية المسؤولة عن أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والتي تنظم كذلك بطولة كأس الرابطة المحترفة، حيث يستعد فريقه للمباراة الثالثة في ظرف ستة أيام فقط حينما يواجه أرسنال غداً الثلاثاء، في دور الثمانية من كأس الرابطة.

وستكون مباراة دور الثمانية بملعب «الإمارات» جزءا من ثماني مباريات سيخوضها كريستال بالاس في ظرف 23 يوما، وتم رفض الطلب الذي تقدم به كريستال بالاس للاتحاد الأوروبي (يويفا) بتأجيل مباراته بدوري المؤتمر مع كوبس الفنلندي لتقام في موعد مبكر عن موعدها الأصلي، فيما تم نقل مباراة كأس الرابطة التي كان من المقرر إقامتها يوم 16 ديسمبر الجاري.

وأضاف مدرب كريستال بالاس بعد الهزيمة أمام ليدز 4/1 السبت: «هذا هو انتقادي الوحيد لرابطة الأندية». وتابع: «أعتقد أن إقامة جولة من الكأس في موعد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي يظهر عدم الاحترام لتلك البطولة لأنهم لن يقوموا بذلك في وقت تقام فيه مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي». وأوضح: «أظن أن المشكلة الآن هي أن علينا خوض تلك المباراة وكذلك علينا خوض مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام».